Welcher Joghurt weniger Kalorien hat und welche Tiefkühlpizza mehr, sollen Supermarktkunden möglichst auf einen Blick erkennen können – mit einer Art Lebensmittelampel.

In Deutschland – wie in der gesamten EU – besteht seit Ende 2016 für vorverpackte Lebensmittel eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung. Die Skala, die Ernährungsministerin Klöckner einführen will, wäre also nur eine Ergänzung.

Lebensmittelampel? So funktioniert's!

Das Prinzip ist einfach: Ähnlich wie bei einer Ampel zeigt der sogenannte Nutri-Score auf der Verpackung vieler Lebensmittel an, wie viel Zucker, Fett und Salz darin ist. Aber nicht nur das: Das ampelartige System ordnet gleichzeitig ein, ob mehr davon enthalten ist, als gesund wäre. Außerdem wird zum Beispiel mit einbezogen, wie viele Proteine oder Ballaststoffe enthalten sind.

Zusammengefasst wird das alles dann in einem einzigen Wert: In einer fünfstufigen Skala von „A“ auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes „C“ bis zu einem roten „E“ für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.

Klöckner will schnell eine Verordnung

In der Hand den Nutri-Score: Julia Klöckner (CDU) am Montag in Berlin. picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa

Erste Produkte mit dem Logo sind schon in deutschen Supermärkten zu kaufen. Aber das reicht der Ministerin offenbar noch nicht: Sie will den Nutri-Score per Verordnung einführen – noch im Oktober sollen erste Schritte gemacht werden, so Klöckner am Montag.

Die Verordnung muss dann von der EU-Kommission gebilligt werden und auch der Bundesrat muss zustimmen. Angestrebt wird laut Klöckner, dass der neue Rechtsrahmen dann möglichst im kommenden Jahr steht.

... aber es gibt einen Haken

Der Haken: Selbst wenn Klöckner so eine Verordnung durchbringt, handelt es sich dabei lediglich um den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung des Logos auf den Packungen der Lebensmittel. Heißt: Hersteller, deren Produkt besonders ungesund ist, dürften sich dagegen entscheiden, die Ampel auf ihre Verpackungen zu drucken.

Befragte finden Nutri-Score gut

Aber nicht nur Julia Klöckner ist von dem System des Nutri-Scores offenbar überzeugt: In der Befragung im Auftrag des Ministeriums mit 1.600 Teilnehmern waren seit Mitte Juli vier Modelle zur Wahl gestellt worden: Die meisten der Befragten fanden allerdings den Nutri-Score besser als andere angebotene Systeme. Das hat Ernährungsministerin Klöckner am Montag in Berlin gesagt. Bei der Frage, welches Modell in Deutschland eingeführt werden solle, stimmten demnach rund 57 Prozent der Befragten für die Skala.

