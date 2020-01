In einem Video ist zu sehen, wie Karotten und Süßkartoffeln für die kleinen Kängurus in einen Hubschrauber der National Parks and Wildlife Service von New South Wales geladen werden. Dann wird das Gemüse abgeworfen. Denn eine der Schwierigkeiten für Wildtiere in den Brandgebieten ist im Moment der Mangel an Nahrung.

Seit Monaten wüten vor allem im Südosten des Kontinents heftige Buschbrände. In den besonders betroffenen Bundesstaaten New South Wales und Victoria loderten am Montag noch um die 140 Feuer, der Rauch machte sich bis nach Sydney bemerkbar.

Größtes Feuer ist eingedämmt

Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales teilte am Montag allerdings mit, sie habe endlich das gigantische „Gospers Mountain Fire“ nahe der Millionenmetropole Sydney eindämmen können.

Die Folgen der Buschbrände Das „Gospers Mountain Fire“ war Ende Oktober im Wollemi-Nationalpark ausgebrochen. Es schloss sich mit anderen Feuern zu einem Mega-Brand zusammen und vernichtete eine Fläche von mehr als 800.000 Hektar oder 8.000 Quadratkilometern. Nach jüngsten Angaben von Premierminister Scott Morrison kamen bislang 28 Menschen ums Leben. Laut einer Expertenschätzung starben mindestens eine Milliarde Säugetiere, Reptilien und Vögel bei den Bränden.

Situation immer noch angespannt

Dutzende andere Brände sind in Australien allerdings weiterhin außer Kontrolle. Die Hoffnungen auf eine weitere Eindämmung der Buschbrände wurden aber durch die Wettervorhersagen genährt. Die Meteorologen sagten Regenfälle von bis zu 50 Millimetern in den kommenden Tagen in manchen Brandgebieten voraus.

Tausende Häuser zerstört, Alarmnachrichten aufs Handy

In den Nachrichten erfuhren Anwohnerinnen und Anwohner, ob ihre Orte von Evakuierungen betroffen sind und ob sie fliehen müssen. Auch der Katastrophenschutz-Leiter des Bundesstaates Victoria, Andrew Crisp, sagte: „Wer noch kann, soll die betroffenen Gebiete verlassen.“ Tausende Häuser im ganzen Land sind bereits zerstört.

Demonstrierende fordern Geld für freiwillige Feuerwehr

Viele Menschen in Australien sind überzeugt, dass sie gerade die Folgen der Klimakrise spürten. Mehr als deutlich. Sie verurteilen die Klima- und Wirtschaftspolitik der Regierung, verurteilen insbesondere Premier Scott Morrison. In Sydney, Melbourne, Brisbane und Adelaide gab es am Freitag Klimademos.

Hier forderten die Menschen, dass die Regierung mehr gegen die Feuer unternehmen solle. Außerdem sollten alle freiwilligen Feuerwehrleute in Australien Geld bekommen – etwa 8.000 von ihnen gibt es im Land. Demonstrierende riefen auch dazu auf, Morrison zu entlassen.

Proteste gegen Morrison und Siemens

Morrison steht besonders in der Kritik, weil er auf Kohleenergie setzt. Im Westen des Landes, in Queensland, errichtet die indische Adani Group eines der größten Steinkohlebergwerke der Welt.

Weil Siemens einen Teil der Technik dazu liefern will, demonstrierten am Freitag in ganz Deutschland Gruppen von „Fridays for Future“ vor Werken des Konzerns, unter anderem in Konstanz, Freiburg, Erlangen, Rastatt, Mannheim und Trier.

Am Wochenende kündigte der Premierminister überraschenderweise eine Kurskorrektur seiner Politik an: Er wolle in Zukunft die Kohlendioxid-Emissionen seines Landes reduzieren und sehe nun ein, dass der Klimawandel für längere, heißere und trockenere Sommer verantwortlich sei.