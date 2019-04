Die heute 60-jährige Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erwachte bereits im Mai 2018. Das bestätigte ihr 32-jähriger Sohn. Die Familie hätte sich aber entschieden, den Vorfall zunächst geheim zu halten.

Sohn: „Ich habe immer daran geglaubt“

Munira Abdulla und ihr Sohn Omar hatten im Jahr 1991 auf dem Weg zur Schule in den Emiraten einen gemeinsamen Unfall. Die damals 32-Jährige hielt ihren Arm schützend um ihr Kind, das unverletzt überlebte, die Frau aber fiel ins Koma. Als sie wieder erwachte, war ihr erstes Wort der Name ihres Sohnes. Der sagt zu ihrem Erwachen, dass die Freude riesig gewesen sei:

Ich habe immer daran geglaubt, dass sich der Gesundheitszustand meiner Mutter verbessern würde. Omar, Sohn der wiedererwachten Koma-Patientin

Interview Chefarzt Müller aus der Klinik der aufgewachten Koma-Patientin Dauer 4:38

Es war kein Dornröschenschlaf

Der SWR sprach mit dem für die Koma-Patientin zuständigen Chefarzt Friedemann Müller an der Schön-Klinik in Bad Aibling: Was bedeutet es eigentlich für einen Menschen, nach so vielen Jahren wieder zu erwachen? Was bedeutet es für Angehörige anderer Koma-Patienten? Und wie reagiert die Wissenschaft auf den Fall?

Nach 27 Jahren [das Bewusstsein wieder zu erlangen], das hat praktisch noch niemand, den ich kenne, erlebt, dass so etwas vorkommen kann. Es ist aber nicht so wie, Sie wachen morgens nach einem erholsamen Schlaf auf und sagen, heute ist ein schöner Tag. Ein solches Erwachen ist ein Prozess, der über Tage und Wochen geht. [...] Nach einigen Tagen war es dann auch für uns alle klar: Ja, sie redet verständlich. [...] Sie hat doch gewisse Erkenntnisleistung gehabt, eine gewisse Person erkannt. Und das ist dann im Laufe der Zeit mehr geworden. [...] Es gibt kein Zaubermittel. Aber was es doch gibt, ist, dass man einfach alle Möglichkeiten der Medizin konsequent anwendet. Friedemann Müller, Chefarzt der Schön-Klinik in Bad Aibling

Ein „Aufmerksamkeits-Tsunami“

Dr. Müller berichtet auch von den nicht enden wollenden Anrufen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, eine Resonanz, über die er sich sehr freue.

Auch hätten sich viele Angehörige anderer Koma-Patienten an ihn gewandt, wobei er allerdings davor warnte, sich aufgrund dieses Einzelfalls zu viel Hoffnung zu machen.