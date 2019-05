Über die Commerzbank kann man denken, was man will – Ihre Werbeabteilung aber lässt manchmal tolle Sachen produzieren. Einen Monat vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen am 7. Juni treten die deutschen Damen jetzt in einem Spot auf, der es in sich hat.

„Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern gegen Vorurteile: Frauen sind zum Kinderkriegen da! Gehören in die Waschküche! Wie Amateurfußball - nur in Zeitlupe. Aber weißt du was: Wir brauchen keine Eier - wir haben Pferdeschwänze“, gibt eine Stimme aus dem Off zum Besten. Hier seht Ihr den ganzen Spot:

Viele sind begeistert von der rotzfrechen Performance:

Sportredakteur Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung bewundert:

Einen neuen Hashtag gibt es auch gleich dazu:

Und falls sich jemand aufregt, dass es bei all dem (auch) um Werbung geht, vielleicht hier noch ein kleines Argument von Twitterer Sven: