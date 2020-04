In einem Supermarkt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend ein Streit eskaliert, weil ein Mann an der Kasse den Mindestabstand nicht eingehalten hat. Der Mann reagierte aggressiv, als ihn der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wiederholt aufforderte, mehr Abstand zu einer wartenden Kundin zu halten: Er soll auf den Mitarbeiter zugegangen sein und ihn aus kürzester Distanz angeschrien haben, so die Polizei.

Alle kriegen was vom Pfefferspray ab

Der Security-Mitarbeiter wehrte sich daraufhin, indem er den Mann mit Pfefferspray besprühte – allerdings ging der Schuss ziemlich daneben: Sieben umstehende Personen klagten hinterher über Hustenreiz und gerötete Augen.

Der Mann selbst entfernte sich unbemerkt. Als die Polizei eintraf, war er nicht mehr im Supermarkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.