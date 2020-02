Erstmals ist auch Rheinland-Pfalz das Coronavirus festgestellt worden. Im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz wurde ein 41-Jähriger Soldat positiv getestet. Der Mann hatte privat Kontakt mit einem schwer erkrankten Corona-Patienten aus Nordrhein-Westfalen. Derzeit gehe es ihm klinisch aber bis auf ein Kratzen im Hals sehr gut, so der betreuende Arzt. Er muss im Krankenhaus bleiben, bis er virusfrei ist.

Alle Kontaktpersonen innerhalb der Bundeswehr würden zurzeit informiert und in Zusammenarbeit mit den zivilen Gesundheitsämtern in häuslicher Umgebung beobachtet, berichtete ein Oberstabsarzt.

In Baden-Württemberg sind inzwischen vier Corona-Fälle bestätigt. Es handelt sich dabei um einen 25-Jährigen aus Göppingen, der vergangenen Woche in Mailand war, dessen Reisebegleiterin sowie deren Vater. Am Mittwochabend kam die Meldung von einem vierten Fall in Rottweil.

Nachrichten Laumann: „Wenn wir eine Hysterie kriegen, kommen wir mit unseren Kapazitäten ans Ende" Dauer 0:51

Göppinger nannte alle 13 Kontaktpersonen

Der Infizierte aus Göppingen hatte offenbar gefasst auf die Nachricht von seiner Erkrankung mit dem Virus Covid-19 reagiert. Das sagte der Leiter des Gesundheitsamts Göppingen, Heinz Pöhler, bei der Pressekonferenz zu seinem Fall am Mittag in Stuttgart.

Er habe sich vermutlich schon länger darauf eingestellt. Der 25-Jährige hatte den Angaben nach alle 13 Personen nennen können, zu denen er seit seiner Rückkehr aus Mailand direkten Kontakt hatte – samt Mailadressen. Allerdings war er zwischenzeitlich auch in einem Kino in Neu-Ulm.

Die Reisebegleitung des Mannes und deren Vater kommen aus Tübingen, beiden gehe es gut. Der Vater, der Oberarzt an der Uniklinik Tübingen ist, zeige keine Symptome, die Tochter habe leichte Halsschmerzen, sagte der ärztliche Direktor an der Medizinischen Klinik, Nisar Malek. Andere Ärzte, mit denen der Oberarzt in Kontakt war, seien aus der Krankenversorgung heraus genommen worden und würden beobachtet, teilte das Klinikum mit.

Auch Mann aus Rottweil infiziert

Bei dem Fall in Rottweil handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der am 23. Februar mit seiner Familie aus dem Risikogebiet in Italien nach Deutschland gereist ist. Er hatte sich aufgrund der typischen grippeähnlichen Symptome beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet.

Der Patient wird nun in einem Krankenhaus betreut und isoliert von den anderen Patienten behandelt. Seine mitgereiste Ehefrau und sein Kind sind negativ getestet worden und bleiben in "häuslicher Absonderung", so das Ministerium.

Was tun bei Fragen zum Coronavirus? Wer sich fragt, ob sie oder er selbst erkrankt ist, was gegen Ansteckung getan werden kann oder wo man jetzt lieber nicht hin reisen sollte, kann sich beim Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg melden. Hier wurde extra eine Hotline eingerichtet: Zwischen 9 und 16 Uhr erreichen Bürgerinnen und Bürger sie unter der 0711/90439555.

BW-Gesundheitsminister bricht Urlaub ab

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) informierte in Stuttgart am Mittag gemeinsam mit den weiteren Experten. „Es gibt keinen Grund zur Unruhe“, sagte er. Die Behörden reagierten „ruhig, besonnen und lageorientiert“.

Der Gesundheitsminister appellierte an Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen. Wer aus Corona-Gebieten zurückkehre und Symptome wie Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Landrat Göppingen Edgar Wolff: Warum in BW noch keine öffentlichen Einrichtungen geschlossen wurden Dauer 0:39

Lucha: Wegen Coronavirus auch mal umplanen oder verzichten

Mit Blick auf geplante Italienurlaube oder Reisen in andere vom Coronavirus betroffene Regionen sagte Lucha: Die Menschen sollten „nicht gerade dahin gehen, wo die Lage noch unübersichtlich ist“. Zu einer freien Gesellschaft gehörten auch das Umplanen und der Verzicht.

Die Infektionsschutz-Expertin Isolde Piechotowski sagte, dass sich das Coronavirus im Vergleich zur Grippe weitgehend ungehindert ausbreiten kann. Deshalb müsse es wie im Göppinger Fall geschehen auch weiter konsequent verfolgt werden. „Bei der Influenza gibt es eine Impfquote, wenngleich sie noch zu gering ist“, sagte sie in Stuttgart. Auch sei ein Teil der Menschen immun.

„Aber das Coronavirus trifft auf eine völlig naive Bevölkerung. Es kann wirklich jeden treffen und es gibt keine Abwehrmechanismen.“ Isolde Piechotowski, Infektionsschutz-Expertin

Bestätigte Infektion auch in NRW

Düsseldorf: Mitarbeiter aus dem Leber- und Infektionszentrum des Universitätsklinikums nehmen den ersten mit dem Coronavirus Infizierten in NRW in Empfang. picture alliance/Guido Kirchner/dpa

In Nordrhein-Westfalen wurden mittlerweile zwei Infektionen bestätigt. Die Erkrankten kommen aus Erkelenz. Der Mann befindet sich nach Behördenangaben in kritischem Zustand und muss künstlich beatmet werden. Bei seiner Ehefrau wurde das Virus am Mittwoch bestätigt. Sie ist Kindergärtnerin. Alle Kinder und Eltern aus der Einrichtung sollten zuhause bleiben, hieß es.

Der Mann hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine „unendliche Vielzahl von Kontakten“ zu anderen Menschen. Er habe bereits ansteckend noch während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, ergänzte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU). Bei einer Karnevalsveranstaltung hatte auch der infizierte Soldat Kontakt zu dem Mann.

Nachrichten Drei Tipps zur Vermeidung von Ansteckungen Dauer 0:17

Mehr als 300 Infizierte in Italien

In Europa trat das Virus derweil bis Mittwochmorgen in zunehmend mehr Ländern auf: So in Österreich, in der Schweiz, in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien, Schweden, Nordmazedonien sowie Kroatien.

Urlaub buchen trotz Coronavirus: Das gibt es jetzt zu beachten

Italien aber bleibt aktuell das Land mit den mit Abstand am meisten erfassten Corona-Fällen in Europa: Bis zum Mittwoch waren mindestens zwölf Infizierte gestorben. Die Zahl der Infektionsnachweise stieg nach offiziellen Behördenangaben trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf mehr als 370. Mehrere Gemeinden sind abgeriegelt. Mittlerweile breiten sich die Infektionen offenbar vom Norden weiter in den Süden aus.

Hotel auf Teneriffa unter Quarantäne

Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa wurde am Dienstagmittag ein Hotel unter Quarantäne gestellt, weil bei einem italienischen Touristen der Erreger festgestellt wurde. Rund 1.000 Menschen dürfen das Hotel vorerst nicht verlassen, ein Hotel in Innsbruck folgte am Abend.

Minister erwarten mehr Fälle, aber „geringe Gefahr“ für Einzelne

In Rom haben die Gesundheitsminister mehrerer EU-Staaten über das Coronavirus beraten. Die Nachbarländer Italiens hätten sich verpflichtet, ihre Grenzen nicht zu schließen, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza nach dem Treffen. Informationen über die Verbreitung des Virus würden künftig untereinander ausgetauscht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war ebenfalls in Rom. Er sagte, dass Reisebeschränkungen oder das Schließen von Grenzen zum jetzigen Zeitpunkt „keine angemessene, verhältnismäßige Maßnahme“ seien.

Weitere stark betroffene Länder außerhalb Chinas sind Südkorea mit etwa 1.145 Infizierten und der Iran, wo staatlichen Angaben zufolge 12 Menschen an dem Virus starben. Manche gehen dabei aber von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Aufgrund der Handelshemmnisse gaben am Montag mehrere internationale Börsenindizes stark nach.

Erster Fall in Südamerika

Das Virus hatte sich in den vergangenen Wochen sukzessive außerhalb von China ausgebreitet, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte. Hier nehmen neue Todesfälle und Neuinfektionen mittlerweile nach offiziellen Angaben ab. Außerhalb von China gibt es inzwischen mehr als 40 Todesfälle und mehr als 2.700 Infektionsfälle.

In Brasilien wurde am Dienstag der erste Coronavirus-Fall registriert. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln.