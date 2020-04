Einige Beschränkungen wird es erstmal noch geben, ab Montag gibt es aber auch einige Erleichterungen. Vor allem geht es nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darum, das bisher Erreichte nicht zu gefährden.

Werden die strengen Kontaktregeln jetzt gelockert?

Grundsätzlich nicht. Es gelten auch weiterhin für alle Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz diese Regeln: Draußen darf man sich nur noch alleine oder höchstens zu zweit aufhalten. Angehörige eines Haushalts, zum Beispiel Familien, dürfen zusammen nach draußen gehen, auch wenn es mehr als zwei Personen sind. Weiter gilt ein Abstand von mindestens anderthalb Metern.

Muss ich künftig eine Masken tragen?

Für die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird das Tragen von Schutzmasken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr dringend empfohlen. Damit sei aber kein medizinischer Mundschutz gemeint, wie etwa für Ärzte und Pfleger. „Eine selbst gemachte Maske über Mund und Nase reicht erstmal vollkommen aus“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Wann öffnen die Schulen wieder?

Baden-Württemberg: Der Schulbetrieb wird ab 4. Mai an schrittweise wieder aufgenommen. Hochschulen und Kindergärten bleiben zunächst geschlossen. In Baden-Württemberg sollen zuerst die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule, die vor ihrem Abschluss stehen. „Die sind auch alt genug, um sich an die Abstandsregeln zu halten“, sagte BW-Ministerpräsident Kretschmann. Danach erst sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren, um ihnen einen geordneten Übergang auf die weiterführenden Schulen zu ermöglichen.

Lehrerinnen und Lehrer, die etwa wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören, sollen nach Angaben des Kultusministeriums vorerst nicht unterrichten. Auch Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen sollen zu Hause bleiben – genauso wie die, deren Eltern zur Risikogruppe gehören. „Gesundheitsschutz geht vor“, betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Rheinland-Pfalz: Ab dem 27. April sollen zunächst die, die in diesem Jahr eine Abschlussprüfung haben, wieder in die Schule gehen, sagte die Rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Ab dem 4. Mai beginnt der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr eine Abschlussprüfung ablegen werden sowie für die Viertklässler der Grundschulen. Kindertagesstätten bleiben vorerst weiterhin geschlossen. Auch Hochschulen sollen zunächst geschlossen bleiben – außer für Prüfungen und bestimmte Aktivitäten etwa in Laboren.

Wie wird der Unterricht konkret aussehen?

Das ist noch unklar. Die Kultusminister sollen sich in den nächsten Wochen nun über Hygiene und Schutzmaßnahmen Gedanken machen. Dabei soll es neben dem Unterricht auch um die Pausen und den Schulbusbetrieb gehen.

Welche Geschäfte dürfen wieder öffnen?

Generell gilt laut der Bundesregierung, dass Läden bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. In Rheinland-Pfalz können Geschäfte ihre Verkaufsfläche aber mit Absperrungen begrenzen, wenn sie über diesem Maß liegen. Dann können auch sie einen Teil ihres Ladens wieder für die Kundschaft öffnen.

Hier geht's zur Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg gilt das nicht, hier bleibt es bei der 800-Quadratmeter-Regelung. Beide Bundesländer lassen Läden ab Montag wieder öffnen. In Berlin und Brandenburg etwa geht das erst ab Mittwoch, in Thüringen erst ab dem 27. April.

Hier geht's zur Verordnung des Landes Baden-Württemberg

Bayern wiederum unterscheidet zwischen der Größe und Art der Geschäfte. Gärtnereien, Bau- und Gartenmärkte können am Montag wieder öffnen, die kleineren Läden sowie alle Auto-, Fahrrad- und Buchhändler folgen eine Woche später. Friseurbetriebe sollen sich dem Beschluss zufolge darauf vorbereiten, unter Auflagen den Betrieb ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen – für sie gelten ganz besondere Hygieneauflagen.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz öffnen Buchhandlungen, Auto- und Fahrradwerkstätten schon jetzt wieder. Theater, Konzerthäuser, Cafés, Restaurants, Kneipen und Discos bleiben allerdings erst mal noch zu. Das gilt auch für Schwimmbäder und Sportstätten. Sport draußen zu machen, ist aber erlaubt – zu zweit, mit Menschen aus dem gleichen Haushalt und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes.

Wann sind Veranstaltungen wieder erlaubt?

Großveranstaltungen sollen nach Vorstellungen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen demnach von den Ländern getroffen werden. Betroffen sind davon in jedem Fall auch Sportereignisse mit Zuschauern – ob oder wo in der Bundesliga und 2. Liga Geisterspiele stattfinden dürften, blieb aber offen. Gottesdienste sollen weiterhin nicht stattfinden.

Außerdem ist ab Montag für eine Krankschreibung wieder der Weg zum Arzt oder zu einer Ärztin notwendig. Zuletzt ging das, zumindest bei Atembeschwerden, auch telefonisch.

Altmaier warnt vor „Hühnerhaufen“

Die unterschiedliche Herangehensweise gefällt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) weniger. „Wir dürfen nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten“, sagte er der Bild am Sonntag.

Wenn wir jetzt die Nerven behalten, können wir einen zweiten Lockdown vermeiden. Deshalb ist ein gemeinsames Handeln von Bund und Ländern so wichtig.

Die in den vergangenen Tagen erarbeiteten Coronavirus-Verordnungen der Bundesländer zeigen aber: Im Kleingedruckten sind die Bundesländern von einer einheitlichen Linie weit entfernt – Altmaiers Appell dürfte hier ein frommer Wunsch bleiben.