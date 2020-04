Ab wann gilt die Pflicht?

Die Maskenpflicht gilt ab Montag, 27. April – und zwar fast bundesweit. Ausnahmen sind Schleswig-Holstein (ab dem 29. April) und Bremen, dort ist der Beginn der Pflicht noch unklar. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt die Maskenpflicht bereits.

Wo muss ich eine Maske tragen?

Im öffentlichen Personennahverkehr, also Bussen, Bahnen und Trams sowie bei sogenannten Gelegenheitsfahrten in Taxis und bei Fahrgemeinschaften

Außerdem muss beim Einkaufen in geschlossenen Ladenräumen eine Maske getragen werden. Also nicht nur in Supermärkten, sondern etwa auch in Postfilialen. Laut Deutscher Bank gilt die Maskenpflicht auch in Banken und Sparkassen. Wochenmärkte sind von der Pflicht ausgenommen, da sie im Freien sind.

Kurzum: In allen öffentlichen geschlossenen Räumen und Läden, in denen sich mehrere Menschen aufhalten, ist die Maske im Grunde Pflicht.

SWR3-Faktencheck Warum gibt es unterschiedliche Einschätzungen zu Mundschutz? Rund um Mundschutz und Atemmasken herrscht viel Verwirrung. Erst hieß es, die Masken bringen nichts. Dann, sie würden nur andere schützen. Und nun kommt die Mundschutzpflicht in allen Bundesländern. Wir machen den Mundschutz-Faktencheck. mehr...

Was für eine Maske muss ich überhaupt tragen?

Die Behörden empfehlen sogenannte Alltags- oder Community-Masken. Diese können in vielen Apotheken, Sanitätshäusern, aber auch in manchen Bekleidungsläden und bei Schneidereien gekauft werden. Selbstgebastelte Masken sind ebenfalls erlaubt.

Schals und Tücher genügen aber auch, um der Pflicht zu entsprechen. Lediglich Strick- und Häkelschals oder -masken sind nicht erlaubt.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg bittet ausdrücklich darum, auf diese Alltagsmasken zurückzugreifen und nicht professionelle, zertifizierte Schutzmasken zurückzugreifen. Diese würden für medizinisches und pflegendes Personal benötigt.

Woher kommen die ganzen Masken? Fast die Hälfte aller deutschen Textil- und Modefirmen stellt inzwischen auch die einfachen Mund-Nase-Masken her. Schätzt der Gesamtverband der Branche. Trigema oder Schiesser aus Baden-Württemberg und die älteste deutsche Schuhfabrik Peter Kaiser aus Rheinland-Pfalz gehören dazu. Genauso wie Papierfirmen, die einen Spuck- und Niesschutz anbieten. Segeltuchhersteller im Norden von Deutschland oder Melitta aus Ostwestfalen, bekannt durch seine Kaffeefilter. Allein Melitta produziert nach eigenen Angaben eine Million Masken am Tag. Wie viele Masken insgesamt gefertigt werden, lässt sich nicht seriös schätzen. Klar ist aber, dass die heimische Produktion den Bedarf noch nicht deckt. Weshalb in vielen Apotheken oder Drogeriemärkten die Standardmasken nach wie vor ausverkauft sind. Auch das online bestellen direkt bei Firmen dauert oft länger. Viele deutsche Discounter planen aber, einfache Masken bald ins Sortiment zu nehmen. In der Schweiz verkauft Aldi schon Einwegmasken zum Selbstkostenpreis.

Müssen auch Kinder Masken tragen?

Ja, prinzipiell müssen auch Kinder eine Maske tragen. In Baden-Württemberg sind allerdings Kinder bis zum sechsten Geburtstag von der Pflicht ausgenommen. Rheinland-Pfalz hat noch kein Alter festgelegt.

Das sollten Eltern beachten, wenn sie ihren Kindern eine Maske aufsetzen

Wird die Maskenpflicht kontrolliert?

Ja. Das hat etwa der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) bekräftigt. Die Polizei soll kontrollieren und später auch Bußgelder verhängen.

Drohen Strafen, wenn ich mich nicht daran halte?

Wer die Maskenpflicht missachtet, dem droht ein Bußgeld. In welcher Höhe ist allerdings noch nicht klar. In Baden-Württemberg gilt zudem eine Übergangsfrist von einer Woche, auch in Rheinland-Pfalz soll die Polizei in der ersten Woche nur ermahnen. Bußgelder sollen demnach erst ab dem 4. Mai verhängt werden.

Darf ich im Auto überhaupt eine Maske tragen?

Auch im Auto darf beziehungsweise etwa bei einer beruflich nötigen Fahrgemeinschaft muss eine Maske getragen werden. Allerdings darf der Fahrer oder die Fahrerin dadurch nicht unkenntlich werden. Auf einem Blitzerfoto muss die Person am Steuer identifizierbar sein. Sind Mund und Nase von der Maske bedeckt, Augen und Stirn aber frei, ist das möglich und somit erlaubt.

Gibt es Ausnahmen von der Pflicht?

Abgesehen von kleinen Kindern müssen etwa Menschen mit Behinderung oder einer Krankheit wie Asthma keine Maske tragen. Wenn die Gründe für die Ausnahme nicht offensichtlich sind, sollte die Person eine ärztliche Bestätigung dabei haben.

Auch schwerhörige oder gehörlose Menschen sowie ihre Begleitpersonen sind von der Pflicht ausgenommen, weil sie auf deutliche Aussprache angewiesen sind oder Lippen lesen müssen.

Mitarbeitende in Geschäften, die zum Beispiel durch Plexiglasscheiben von der Kundschaft getrennt sind, müssen ebenfalls keine Masken tragen.