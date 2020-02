Der 25-jährige Mann aus dem Landkreis Göppingen war laut Reiseanamnese zuvor in Mailand, der Hauptstadt der Lombardei – der bislang am stärksten betroffenen Region Italiens, in der auch rund zehn Gemeinden abgeriegelt wurden.

Göppinger „Index-Patient“ hatte mit 13 Personen Kontakt

Nach seiner Rückkehr habe er grippeähnliche Symptome entwickelt und sich an das örtliche Gesundheitsamt gewandt. Ein erster Test auf das Coronavirus sei positiv gewesen, meldete das Gesundheitsministerium. Im Landkreis Göppingen hat man sich laut Landrat Wolff gegen eine Schließung von öffentlichen Einrichtungen entschieden.

Grund dafür sei die Erkenntnis, dass es sich um den sogenannten Index-Patienten, also die Person, von der die Ausbreitung der Krankheit ausgeht, handele. Seit seiner Infizierung habe er mit 13 Personen Kontakt gehabt, die nun zielgerichtet angesprochen und gegebenenfalls isoliert werden. Nur für den Fall, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen sollten, müsse man über Schließung öffentlicher Einrichtungen wie in Nordrhein-Westfalen nachdenken.

Landrat Göppingen Edgar Wolff: Warum in BW noch keine öffentlichen Einrichtungen geschlossen wurden Dauer 0:39

BW-Gesundheitsminister bricht Urlaub ab

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will am Mittwoch gemeinsam mit Experten über den Fall informieren. Er breche dafür seinen Urlaub ab, teilte sein Ministerium mit. Lucha mahnte zur Besonnenheit: „Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiteten eng und intensiv zusammen“. Es werde nun ermittelt, wer mit dem Patienten Kontakt hatte. Enge Kontaktpersonen würden zu Hause isoliert und täglich nach ihrem Gesundheitszustand befragt, so das Ministerium.

Der Gesundheitsminister appellierte an Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen. Wer aus Corona-Gebieten zurückkehre und Symptome wie Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Bestätigte Infektion auch in NRW

Düsseldorf: Mitarbeiter aus dem Leber- und Infektionszentrum des Universitätsklinikums nehmen den ersten mit dem Coronavirus Infizierten in NRW in Empfang. picture alliance/Guido Kirchner/dpa

Auch in Nordrhein-Westfalen wurde am Dienstagabend eine erste Infektion bestätigt. Der Erkrankte kommt aus Erkelenz. Er befindet sich nach Behördenangaben in kritischem Zustand und muss künstlich beatmet werden. Seine Ehefrau gelte als Verdachtsfall.

Beide sollen nach WDR-Informationen in der Nacht in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden. Im Kreis Heinsberg, in dem Erkelenz liegt, sollen am Mittwoch Kindertagesstätten und Schulen geschlossen bleiben, sagte ein Sprecher des Landkreises am Abend. Damit gibt es nun 18 bestätigte Coronavirusfälle in Deutschland.

Infizierte in immer mehr Ländern Europas

In Europa trat das Virus derweil bis Mittwochmorgen in immer mehr Ländern auf: So in Österreich (zwei Fälle), Großbritannien (13 Fälle), Frankreich (14 Fälle), Spanien (vier Fälle), Belgien (ein Fall), Schweden (ein Fall), Kroatien (ein Fall).

Mehr als 300 Infizierte in Italien

Italien aber bleibt aktuell das Land mit den mit Abstand am meisten erfassten Corona-Fällen in Europa: Bis zum Dienstagabend sind mindestens elf Infizierte gestorben. Die Zahl der Infektionsnachweise stieg nach offiziellen Behördenangaben trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf mehr als 320. Mehrere Gemeinden sind abgeriegelt. Mittlerweile breiten sich die Infektionen offenbar vom Norden weiter in den Süden aus.

Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa wurde am Dienstagmittag ein Hotel unter Quarantäne gestellt, weil bei einem italienischen Touristen der Erreger festgestellt wurde. Rund 1.000 Menschen dürfen das Hotel vorerst nicht verlassen.

Minister erwarten mehr Fälle, aber „geringe Gefahr“ für Einzelne

In Rom haben die Gesundheitsminister mehrerer EU-Staaten über das Coronavirus beraten. Die Nachbarländer Italiens hätten sich verpflichtet, ihre Grenzen nicht zu schließen, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza nach dem Treffen. Informationen über die Verbreitung des Virus würden künftig untereinander ausgetauscht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war ebenfalls in Rom. Er sagte, dass Reisebeschränkungen oder das Schließen von Grenzen zum jetzigen Zeitpunkt „keine angemessene, verhältnismäßige Maßnahme“ seien. In Italien ist die Zahl der Toten durch Covid-19 auf elf gestiegen.

„Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, hatte Spahn gewarnt. „Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann.“ Die „sehr, sehr dynamische Lage“ deute darauf hin, dass sich das Virus in Form einer Pandemie ausbreite. Deutschland sei aber bestmöglich darauf vorbereitet.

Auch Bernd Salzberger, Professor für Infektologie an der Uni-Klinik in Regensburg, ist von einer guten Vorbereitung auf den Virus in Deutschland überzeugt:

Bernd Salzberger Wie gut ist Deutschland auf Corona vorbereitet? Dauer 0:32

Weitere stark betroffene Länder außerhalb Chinas sind Südkorea mit 800 Infizierten und offenbar auch der Iran, wo bereits zwölf Menschen gestorben sind. Manche gehen dabei aber von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Aufgrund der Handelshemmnisse gaben am Montag mehrere internationale Börsenindizes stark nach.

Könnten auch in Deutschland Städte abgeriegelt werden?

Lombardei: Ein Fahrradfahrer spricht mit Polizisten, die eine Straße kontrollieren, die in ein abgeriegeltes Gebiet führt. picture alliance/Luca Bruno/AP/dpa

Das Abschotten ganzer Städte wegen des Virus wie jetzt in Italien darf aus Sicht von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml nur die Ultima Ratio sein: „Bevor über die Abriegelung einer Stadt entschieden wird, sollte zunächst auf andere Lösungsmöglichkeiten gesetzt werden“, sagte die CSU-Politikerin.

Der Schutz der Bevölkerung in Bayern habe oberste Priorität. „Deshalb können auch einschneidende Maßnahmen vorgenommen werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so Huml. Wichtig sei aber, immer im konkreten Einzelfall zu entscheiden und mit Augenmaß vorzugehen.

Italien hat mehrere Gemeinden im Norden des Landes wegen des Virus-Ausbruchs abgeriegelt. Auch Spahn sagte am Montag, notwendig sei so ein Schritt nicht: „Von der Absage von Großveranstaltungen (...) bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen.“

Erster Fall in Südamerika

Das Virus hatte sich in den vergangenen Wochen sukzessive außerhalb von China ausgebreitet, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte. Außerhalb von China gibt es inzwischen mehr als 40 Todesfälle und mehr als 2.700 Infektionsfälle.

Der mit Abstand größte Herd des Virus außerhalb der Volksrepublik ist Südkorea. Dort stieg die Zahl der bestätigten Infektionen bis Mittwoch um weitere rund 170 Fälle auf insgesamt etwa 1145.

In Brasilien ist am Dienstag vermutlich der erste Coronavirus-Fall registriert worden, wie das brasilianische Gesundheitsministerium auf Twitter mitteilte. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln.