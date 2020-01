Forscher arbeiten daran, das Virus besser zu verstehen picture alliance/Ma Ping/XinHua/dpa

Die gute Nachricht zuerst: Dem Patienten gehe es gut, er sei isoliert und stehe unter ärztlicher Beobachtung, teilte das bayerische Gesundheitsamt in einer Erklärung mit. Wie alt der Patient ist und woher er kommt, ist nicht klar. „Menschen, die mit dem Patienten in Kontakt gestanden haben, wurden ausführlich über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert“, teilte das Gesundheitsamt mit.

In China hat das Virus schon mehr als 100 Menschen das Leben gekostet – die meisten Opfer sind ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Bestätigt sind inzwischen 106 Tote – mehr als 4.000 Menschen sind dort infiziert.

Leichte Erkrankung nach einer Woche vorbei

Gesundheitsexperten warnen jetzt vor Panik. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, kann schon nach einer Woche wieder fit sein. Zur Genesung von leichten Symptomen sei eine Woche ausreichend.

Ein milder Verlauf der Infektion stelle sich auch nicht als Lungenentzündung dar. Patienten litten an leichtem Fieber, sagte der chinesischen Experte der Gesundheitskommission, Li Xingwang. In schweren Fällen löse das Virus Kurzatmigkeit und Lungenentzündung aus.

Coronavirus: Das sind die Symptome Laut dem Robert Koch-Institut verursachen Coronaviren meistens milde Erkältungssymptome wie bei Husten oder Schnupfen. Bestimmte Coronaviren könnten allerdings schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen. Diese könnten zu einer Lungenentzündung führen. Todesfälle seien bisher aber vor allem bei Patienten aufgetreten, die bereits an anderen schweren Erkrankungen litten.

Fake-Video verunsichert Menschen

Im deutschsprachigen Raum sorgt zurzeit ein Youtube-Video für Verunsicherung. In dem 10-minütigen Clip, das von einem „Odysseus“ hochgeladen wurde, geht es um einige Behauptungen, die das österreichische Fake-News-Portal Mimikama jetzt widerlegt hat.

Unter anderem wird in dem Video behauptet, das neue Coronavirus sei weitaus gefährlicher als das SARS-Virus im Jahr 2003. Fakt ist, dass beide Viren aus der Familie der Coronaviren stammen. Den Namen haben sie von der spitzen Oberfläche, die wie eine Krone aussieht. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon.

China stellt Millionen Einwohner unter Quarantäne

picture alliance/Kin Cheung/AP/dpa

In China gelten seit mehreren Tagen in zwölf Städten strenge Sicherheitsvorschriften. Insgesamt 43 Millionen Einwohner wurden faktisch unter Quarantäne gestellt. Konkret wurden Busse, Bahnen und Flugzeuge gestoppt, Ausfallstraßen gesperrt. Zudem sollen in der Öffentlichkeit Schutzmasken getragen werden.

Seit Samstag ist zusätzlich der Autoverkehr im Zentrum von Wuhan verboten. In der Stadt soll der Virus – vermutlich auf einem Markt – von einer Wildtierart auf den Menschen übergesprungen sein.

Im chinesischen Staatsfernen wurde am Samstag berichtet, dass die Zahl der Todesopfer auf 41 gestiegen sei. Etwa 1.300 Infizierte gebe es inzwischen in der Volksrepublik.

Unterstützung durch Militärärzte

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wurden am Samstag 400 Ärzte des Militärs sowie weiteres medizinisches Personal nach Wuhan gebracht. Dort soll zudem innerhalb kürzester Zeit in provisorisches Krankenhaus für 1.000 Patienten errichtet werden. Anfang Februar werde es den Betrieb aufnehmen, berichteten chinesische Staatsmedien.

Coronavirus breitet sich weltweit aus

Auch in anderen Ländern wurden Fälle des Coronavirus bestätigt. Darunter sind asiatische Länder wie Japan, Thailand, Vietnam, Singapur und Taiwan. Auch in den USA wurden die ersten Fälle gemeldet – in den US-Großstädten Seattle und Chicago. In Australien wurde am am Wochenende ebenfalls ein Fall bestätigt.

So reagiert Deutschland auf das Coronavirus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich zuletzt am Donnerstag zur Ausbreitung des Coronavirus: „Wir nehmen das sehr erst, wir sind wachsam, aber mit kühlem Kopf auch gleichzeitig“, sagte er in den Tagesthemen.

Man stehe im täglichen Austausch mit China und der internationalen Gemeinschaft. Spahn sagte aber auch, es sei wichtig, die Krankheit einzuordnen und wies auf die Grippe hin. Daran würden in Deutschland jedes Jahr bis zu 20.000 Menschen sterben.

Forscher arbeiten an Impfstoff

Forscher haben inzwischen damit begonnen, einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus zu entwickeln. Nach Einschätzung der weltweiten Impfallianz Gavi wird das aber mindestens ein Jahr dauern.