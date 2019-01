Schlimmer Unfall auf der A8

Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe bei Pforzheim getötet worden. Der Mann sei mit seinem Sattelzug am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, so die Polizei in Karlsruhe. Er sei dabei im Fahrerhaus eingeklemmt worden und ist noch an der Unfallstelle gestorben.

Die Zugmaschine des vorderen Lastwagens kippte durch den Aufprall um. Deren Fahrer konnte sich allerdings noch selbst befreien und kam verletzt in eine Klinik.

Meldung um Gaffer schockierte

Nun hieß es in der Pressemitteilung der Polizei: Statt den Rettungskräften den nötigen Raum zu lassen, um den Verletzten zu helfen, haben sich mehrere Gaffer an den Krankenwagen herangeschlichen. „Vermutlich“ hätten sie sogar die Tür des Krankenwagens geöffnet, um den Verletzten aus der Nähe betrachten und möglicherweise auch fotografieren zu können. Dies hat für Aufruhr insbesondere in den sozialen Netzwerken gesorgt.

DRK berichtig falsche Vermutung

Nun stellte das DRK Pforzheim-Enzkreis auf der Facebookseite die Lage vor Ort richtig:

Ich möchte eingebundene Facebook-Inhalte auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Facebook erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Facebook ansehen.

Das DRK erklärt darüber hinaus, wie es zu der Polizeimeldung kam, die von vielen Medien – auch bei uns – aufgegriffen wurde:

Das war die offizielle Meldung der Polizei. Da das aber nicht genau nachvollziehbar war, steht "vermutlich" drin. Die Beamten erhofften sich, evtl durch Zeugen jemanden zu finden. Aber diesen Jemanden gibt es wohl nicht. Zumindest sagen das die Kollegen, die unmittelbar dabei waren. DRK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis e.V.



Die Polizei versucht nun, die widersprüchlichen Angaben zu klären. Nach den Gaffern wird dennoch gesucht. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen sich melden und Hinweise geben. Da die Rettungskräfte mit den Verletzten beschäftigt waren, seien die Gaffer nicht identifiziert worden, so die Polizei.