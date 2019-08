Der Beton vom Staudamm in Whaley Bridge in Nordengland bröckelt. Um den Dammbruch zu verhindern, wurde in der Nacht auf Freitag ein Hubschrauber angefordert. Damit sollen laut BBC rund 400 Tonnen Material zum Umleiten des Wasserzuflusses zu dem Stausee eingeflogen werden.

Zu dieser Zeit ist die Zukunft des Damms ungewiss, daher möchte ich die Menschen an die Gefahr erinnern, die ihnen droht, sollte der Damm brechen. Polizei

Ob das Vorhaben wirklich Erfolg hat und so der Dammbruch verhindert werden kann, ist derzeit noch unklar.

Druck auf Damm gefährlich hoch

Tagelanger Regen hat den Stausee über die Ufer treten lassen. Zwar haben die Einsatzkräfte vor Ort es mittlerweile mit Hilfe von Hochleistungspumpen und dem Versuch, den Stausee über einen Nebenkanal abzuleiten, geschafft, dass kein Wasser mehr über die Staumauer läuft – der Druck auf den Damm sei aber weiterhin gefährlich hoch, hieß es.

Tausende Menschen evakuiert

Aus Sicherheitsgründen wurden bereits rund 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht. „Ich habe so etwas noch nicht gesehen“, sagte eine Anwohnerin dem Sender BBC. Die Frau sagte aber auch, dass die Evakuierung gut organisiert sei und die Lage vor Ort ruhig sei. Viele der dort lebenden Menschen kamen bei Freunden und Familien in der Umgebung unter. Es wurde außerdem eine Notunterkunft eingerichtet.

Von dem Dauerregen war auch die Umgebung betroffen. Bahnstrecken und Straßen mussten teils gesperrt werden. Ein Pfadfinderlager mit 4.500 Teilnehmern aus 23 Ländern wurde abgebrochen.