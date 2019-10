Die Begeisterung, dass es ab kommender Woche abends eine Stunde früher dunkel wird, dürfte sich bei vielen in Grenzen halten.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker picture alliance/Virginia Mayo/AP/dpa

Die Uhren werden am frühen Sonntagmorgen von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt.

Das bedeutet quasi eine um eine Stunde verlängerte Nacht.

Nach einer europaweiten – aber nicht repräsentativen – Online-Umfrage im vergangenen Jahr, in der die Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung stimmte, forderte das auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Er wollte sogar, dass die Uhren bereits in diesem Jahr zum letzten Mal umgestellt werden.

Sommer- oder Winterzeit? Europa kann sich nicht einigen

Doch daraus wird erst mal nichts. Denn, wenn man das Zeigerdrehen abschaffen will, muss man sich auch einigen, welche Zeit denn danach dauerhaft gelten soll: Sommerzeit oder Winterzeit. In der Umfrage wurde das damals bereits abgefragt. Die Mehrheit war für die dauerhafte Sommerzeit.

EU-Kommissionspräsident Jucker beauftragte die europäischen Mitgliedsstaaten, sich auf eine der beiden Zeiten zu einigen. Das hat bisher nicht geklappt. Häufig genannte Gründe waren beispielsweise Probleme bei der Koordinierung im internationalen Flug- und Bahnverkehr. Die EU-Politiker waren auch unsicher, weil noch nicht untersucht wurde, welche Folgen denn eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit hätte.

Wenn 27 EU-Staaten eine Lösung finden sollen...

Hinzu kommt, dass jedes Land selbst entscheiden soll, welche Zeit es denn dauerhaft „behält“. Die EU-Kommission forderte aber, dass sich die Länder untereinander abstimmen, damit kein Flickenteppich vieler unterschiedlicher Zeitzonen innerhalb Europas entsteht.

Und da scheint es gerade zu klemmen. Mittlerweile hat sich auch herausgestellt, dass manche EU-Staaten wie beispielsweise Portugal grundsätzlich gegen das Ende der Zeitumstellung sind. Außerdem argumentieren Kritiker, dass es künftig mehr als die bisherigen drei Zeitzonen in Europa geben würde.

Ein weiteres, nicht zu vernachlässigendes Argument ist, dass die Zeitumstellung – zumindest der Umfrage zufolge – in keinem anderen Land so heiß diskutiert wird wie in Deutschland. Denn von den 4,6 Millionen Teilnehmern kamen rund 3 Millionen aus der Bundesrepublik.

Sollten sich die EU-Staaten also nicht einigen können, kann das Projekt „Abschaffung der Zeitumstellung“ auch komplett scheitern. Von der EU-Kommission hieß es am Donnerstag lediglich, dass sich die Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Position finden müssen. Die nächste Zeitumstellung Ende März 2020 kann man also schon mal im Kalender notieren.