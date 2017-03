Wenn die isländische Fußballnationalmannschaft feiert, feiert das ganze Land – und schenkt der Mannschaft neun Monate später neue kleine Fans. dpa/picture-alliance

Es war der 27. Juni 2016, Sommer, heiß. In Frankreich steht eine Fußballnationalmannschaft auf dem Rasen, die bis zur EM 2016 keiner so recht auf dem Schirm hatte: Island. Die blau betrikoten Wikinger stehen im Achtelfinale gegen England – eine weitere Legende entsteht für die Insel der Sagen und Mythen.

Neun Monate später...

Als Kolbeinn Sigthorsson (dieser Name!) in der 16. Minute das 2:1 für Island schießt, steht die Welt für die Fans Kopf. Beim Abpfiff hat die isländische Nationalmannschaft England aus der Europameisterschaft gekickt – Brexit, quasi. Und auf den Tribünen wie zuhause im hohen Norden liegen sich die Anhänger in den Armen.

Ein ganzes Land feiert seine Fußballnationalmannschaft. Und das scheinbar mit allem Drum und Dran. Alkohol, Party, Sex. Denn: Der isländische Arzt Asgeir Petur Porvaldsson macht jetzt, neun Monate später, eine spannende Entdeckung: „Habe an diesem Wochenende eine Rekordanzahl an Anästhesien auf der Entbindungsstation gesetzt. Neun Monate nach dem 2:1-Sieg gegen England“, twitterte er am Montag.

hehehe dagsins:



sett var met í fjölda mænudeyfinga á fæðingarvakt um helgina - níu mánuðum eftir 2-1 sigurinn á Englandi



;) — Ásgeir Pétur (@asgeirpetur) March 27, 2017

Gibt es bald Schulklassen voller Sigthorssons?

Dann folgte die Bestätigung: Am vergangenen Wochenende wurden so viele Kinder in Island geboren, wie niemals zuvor an einem einzigen Wochenende, berichtete das Portal Visir.

Jetzt wäre noch spannend zu wissen, wie viele der kleinen Zeugen einer wahnsinnigen Fußballnacht nun Kolbeinn oder auch Sigthor genannt werden.