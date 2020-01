Möglicherweise breitet sich die mysteriöse Lungenkrankheit also sehr viel schneller aus als bisher gedacht. Das britische Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten am Imperial College London hat die Zahl von 1.700 Infizierten mit einem Modell errechnet.

Aus Wuhan 17 weitere bestätigte Fälle

Die zentralchinesische Metropole Wuhan berichtete am Sonntag hingegen, dass bei 17 weiteren Menschen mit Lungenkrankheiten das neue Coronavirus entdeckt worden sei. Die Zahl der bestätigten Fälle in China steigt dadurch auf 62. Zwei Patienten sind bisher gestorben.

In der Studie des Imperial College heißt es:

„Es ist wahrscheinlich, dass der Ausbruch des neuen Coronavirus in Wuhan bedeutend mehr Fälle mit mittleren oder schweren Erkrankungen verursacht hat als bisher berichtet.“

Noch keine Reisewarnung der Weltgesundheitsorganisation

Das Imperial College berät auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die britische Regierung. Das Rechenmodell basiert auf drei in Thailand und Japan festgestellen Infektionen, der Zahl der Flugreisenden, der Größe der Bevölkerung und der Inkubationszeit. Im Einzugsgebiet des Flughafens von Wuhan leben rund 19 Millionen Menschen – und nur 3.400 von ihnen fliegen pro Tag ins Ausland.

Das Virus kommt vermutlich von einem Tiermarkt in Wuhan. Die zwei Infizierten in Thailand und ein Mensch mit dem Virus in Japan hatten diesen Markt aber nicht besucht. Das Imperial College warnte davor, das Virus als nicht übertragbar anzusehen.

Eine Reisewarnung für Wuhan hat die WHO bisher nicht ausgesprochen. Die US-Gesundheitsbehörde riet allerdings dazu, Tiermärkte und den Kontakt zu Tieren und erkrankten Menschen zu meiden. „Eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch könnte vorkommen“, heißt es in der Mitteilung.

Experten: Coronavirus ähnelt Sars

In den USA wie auch in asiatischen Nachbarländern Chinas gibt es an Flughäfen mittlerweile Fieberkontrollen für Reisende aus Wuhan. Die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag hat in China bereits eingesetzt. Es ist die größte jährliche Völkerwanderung, Hunderte Millionen Chinesinnen und Chinesen sind zu dieser Zeit unterwegs. Das erhöht das Übertragungsrisiko infektiöser Krankheiten.

Coronaviren verursachen oft harmlose Krankheiten wie Erkältungen. Doch auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers gehören dazu. Der neue Erreger ist Experten zufolge ähnlich wie Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome, zu Deutsch: Schweres Akutes Atemwegssyndrom). An der Lungenseuche starben vor mehr als 15 Jahren knapp 800 Menschen.