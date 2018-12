Der kleine Junge auf dem Bild lebt im Saint-Louis-Orione-Zentrum in Bombouaka im Norden Togos. Der Fotograf Renuncio hat das Zentrum, in dem etwa 70 Kinder mit Behinderung leben und dort medizinisch versorgt werden, mehrfach besucht. Bei einem der Besuche machte er das Siegerfoto des Unicef-Wettbewerbs.

Mit diesem Foto gewann der Spanier Antonio Aragon Renuncio den Wettbewerb. dpa/picture-alliance

Eltern verstoßen Kinder wegen Irrglauben

Laut Unicef gibt es weltweit rund 90 Millionen Kinder, die behindert sind. In Westafrika haben sie es besonders schwer. Denn dort gibt es den Irrglauben, dass Behinderungen eine Strafe Gottes für die Sünden der Eltern sei. Deshalb werden die Kinder oft von ihren Familien verstoßen oder misshandelt.

Das Foto des kleinen Jungen mit den Beinprothesen erzählt von der Selbstverständlichkeit und der Hoffnung, mit der er sein Leben lebt - trotz Armut und Diskriminierung. Sein Blick fordert uns regelrecht auf: Helft mit, damit jedes Kind eine faire Chance im Leben bekommt. Elke Büdenbender Schirmherrin von Unicef Deutschland

Der Junge ist 18 Tage alt. Er hat keine Geburtsurkunde und auch noch keinen Namen. dpa/picture-alliance

Staatenlose Kinder

Platz zwei des Wettbewerbs ging an Turjoy Chowdhury aus Bangladesch. Mit seinem Bild will er auf einen Missstand aufmerksam machen: Kinder der ethnischen Minderheit Rohingya, die auf der Flucht geboren werden, haben keine Geburtsurkunde. Weder Myanmar noch Bangladesch erkennen sie als Staatsbürger an. Das hat weitreichende Folgen. Die Kinder haben oft keinen Zugang zu Bildung. Außerdem dürfen sie später kein Bankkonto eröffnen oder können nicht wählen.

Kindheit im Nahostkonflikt Mohammed, genannt Muhi, zusammen mit seinem Großvater und einem Friedensaktivisten Rina Castelnuovo/UNICEF/dpa

Den dritten Preis gewann die israelische Fotografin Rina Castelnuovo. Sie begleitete den inzwischen neunjährigen Mohammed, der an einer Autoimmunkrankheit leidet. Mohammed wurde im Gazastreifen geboren, konnte dort aber nicht behandelt werden. Seine Mutter entschied, ihn deshalb nach Israel bringen zu lassen. Doch Mohammeds Vater ist Hamas-Aktivist und Israel damit aus seiner Sicht Feindesland. Als dem Jungen Unterarme und Unterschenkel amputiert wurden, waren seine Eltern nicht anwesend – sie durften Gaza nicht verlassen. Auf dem Foto ist Mohammed mit seinem Großvater und einem Friedensaktivisten zu sehen. Die Fotografin Castelnouvo zeigt laut Unicef mit ihren Bildern seine schwierige Kindheit, die vom Nahostkonflikt beeinflusst wird.

„Jedes Kind zählt“

Das Motto des Wettbewerbs lautete „Jedes Kind zählt“. Das Foto des Jahres stehe für unzählige vergessene Kinder auf der Welt, sagte der stellvertretende Unicef-Vorsitzende in Deutschland, Peter-Matthias Gaede. Die Siegerfotos hat eine Jury aus Fotojournalisten, Publizisten und Kulturwissenschaftlern ausgewählt.