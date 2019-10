Statt mit dem Zug müssen Reisende am Samstag im Frankfurter Stadtzentrum den Bus nehmen. Bis zum Vormittag werden alle Bahnstrecken zum Hauptbahnhof der hessischen Metropole gesperrt. Die Bahn kündigte an, dass die Sperrung von 2:30 Uhr in der Nacht bis 9:30 Uhr am Morgen dauern soll. Außerdem ist die S-Bahn-Strecke von Hauptbahnhof über Stadion bis zum Flughafen bereits ab Freitagabend 19:30 Uhr bis Samstag 14:30 Uhr gesperrt.

Keine Züge wegen Bauarbeiten und Software-Update

Gründe sind Bauarbeiten an verschiedenen Streckenabschnitten sowie die Anbindung des neuen Stadtteils Gateway Gardens an das S-Bahn-Netz. Das neue Quartier entsteht direkt am Flughafen. Dazu müssen neue Weichen und Signale aufgestellt und diese danach getestet werden. Dazu ist auch ein Update der Steuerungs-Software notwendig.

Die Bahn hat vorgesorgt und ein umfangreiches Ersatzkonzept ausgearbeitet. Fernzüge sollen größtenteils umgeleitet werden. Sie halten ersatzweise in Frankfurt (Main) Süd. Vereinzelte Züge werden ausfallen. Im Nahverkehr übernehmen Busse den Verkehr ins Stadtzentrum. Genaue Infos hat die Bahn auf ihrer Homepage zusammengestellt. Reisende sollte sich auch während der Sperrung über Telefon, App oder Internet informieren.

Karlsruher Rheinbrücke am Wochenende gesperrt

Die Karlsruher Rheinbrücke wurde 1966 eröffnet. Sie war für 18.000 Fahrzeuge ausgelegt. Zuletzt fuhren 80.000 Fahrzeuge pro Tag über das Bauwerk. SWR

Neben Bahnreisenden müssen am Wochenende auch Autofahrer mit Behinderungen rechnen. So ist die Karlsruher Rheinbrücke wieder gesperrt.

Die aktuelle Sperrung soll von Freitag auf Samstag um 0 Uhr beginnen und am Montagmorgen 5 Uhr enden.

Fußgänger und Radfahrende sollen die Brücke trotzdem nutzen können. Das Bauwerk wird im Moment saniert.

Schon am letzten Wochenende wurde die Brücke, die Karlsruhe mit Wörth verbinden, dicht gemacht.

Aktuelle Infos zur Lage auf den Straßen haben wir im SWR3 Verkehrszentrum.

Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen gesperrt

Die Bauarbeiten sind notwendig, weil die Übergangskonstruktion zur Brücke auf Mannheimer Seite marode ist. SWR

Bauarbeiten gibt es auch auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim. Dort kommt es von Freitagabend bis Montagfrüh zu Behinderungen.

Das betrifft jedoch nur den Autoverkehr in Richtung Ludwigshafen. Die Sperrung ist zunächst von Freitag 21 Uhr bis Samstag 12 Uhr und danach noch einmal ab Samstag 21 Uhr geplant. Zum Berufsverkehr am Montagmorgen soll die Brücke wieder frei sein, teilte die Stadt Mannheim mit.