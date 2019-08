Boris Johnson, Premierminister in Großbritannien Reuters

Viele britische Abgeordnete werden langsam nervös: In wenigen Wochen soll Großbritannien die EU verlassen – ein Abkommen mit der EU steht dafür aber noch immer nicht. Deshalb hatten mehr als hundert Parlamentarier Premierminister Johnson am Wochenende in einem Brief dazu aufgefordert, das Parlament sofort aus der Sommerpause zurückzurufen. Darin steht: Großbritannien stehe vor einer Wirtschaftskrise und damit vor einem nationalen Notstand.

„Dear Donald“: Johnson schreibt seinen eigenen Brief

Jetzt hat auch Johnson einen Brief geschrieben – und zwar an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Darin betont Johnson noch einmal, dass er die EU Ende Oktober am liebsten mit einem Vertrag verlassen würde. Das sei die höchste Priorität seiner Regierung.

Der Backstop soll ersetzt werden – aber wodurch?

Ebenfalls wichtig für Johnson sei die sogenannte Backstop-Lösung für Irland: Johnson bittet in dem Brief darum, die Regelung in dem von Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrag zu streichen. Sie soll verhindern, dass zwischen Nordirland und der Republik Irland eine harte Grenze entsteht – sollte es keinen Austrittsvertrag geben. Denn dann würde Irland weiterhin in der EU bleiben, Nordirland würde dagegen zusammen mit Großbritannien austreten. Eine Grenze will man aber gerade auf der irischen Insel vermeiden, um keine alten Konflikte neu zu befeuern.

Der Backstop – und warum ihn Johnson verhindern will Der Backstop besagt: Wenn die Europäische Union und Großbritannien es in der Übergangsphase nicht schaffen, ein gemeinsames Handelsabkommen auf die Beine zu stellen, dann bleibt ganz Großbritannien in der Zollunion der Europäischen Union und Nordirland zusätzlich noch im europäischen Binnenmarkt. Der Backstop ist dabei aber unbefristet und kann nicht einseitig aufgekündigt werden – und genau hier sehen Brexit-Hardliner wie Johnson ein Problem: Was auf der einen Seite eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern soll, könnte Großbritannien unnötig eng und lang an die EU binden, so die Brexiteers.

Er schlage vor, die Backstop-Regelung zur irischen Grenze aus dem EU-Vertrag durch eine andere Verpflichtung zu ersetzen, nach der die alternativen Lösungen so schnell wie möglich während einer Übergangsperiode eingeführt werden sollen, schreibt Johnson weiter. Dabei lässt er allerdings offen, wie diese alternativen Lösungen aussehen könnten.

Es soll ein „neues, faires Einwanderungssystem“ geben

Am Abend erklärte Johnson außerdem, seine Regierung werde sofort nach einem EU-Austritt die bestehenden Regeln zum Einreise- und Aufenthaltsrecht aufheben und die Grenzkontrollen verschärfen. Man werde stattdessen ein „neues, faires Einwanderungssystem“ einführen, bei dem nicht die Herkunft von Migranten im Vordergrund stehe, sondern ihre Fähigkeiten und was sie zu Großbritannien beitragen könnten.

EU-Bürger, die Ende Oktober noch im Königreich leben, sollen weiter wie geplant bis mindestens Ende 2020 Zeit für einen Aufenthaltsantrag bekommen.