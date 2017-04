Um das Video abspielen zu können, benötigst du JavaScript.

Tuchel: „Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht“

Nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft im Champions-League-Viertelfinale hat Dortmund-Trainer Thomas Tuchel die UEFA kritisiert. „Wir fühlten uns komplett übergangen, als es hieß: Morgen seid ihr dran“, sagte er in einem Sky-Interview. Von dem Termin für das Nachholspiel habe er in einer SMS erfahren. Die Entscheidung sei in der Schweiz getroffen worden. Dort hat die UEFA ihren Sitz. „Wir hätten uns gewünscht, mehr Zeit zu bekommen, das zu verarbeiten. Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen“, erklärte der Trainer vor dem Spiel.

Verdächtige Gegenstände im Stadion gefunden

Nach dem Spiel wurde ein Ausgang des Stadions kurzzeitig gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurden verdächtige Gegenstände gefunden. Laut ARD-Informationen soll es sich um zwei Rucksäche handeln. Die Ermittlungen laufen unterdessen weiter. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erklärte, dass es bei dem Anschlag auf den BVB-Bus möglicherweise einen islamistischen Bezug gebe. Sie sprach außerdem von einem terroristischen Hintergrund der Tat. Ein Islamist sei festgenommen, seine Wohnung sowie die eines zweiten Tatverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum seien durchsucht worden.