Immerhin drei Zentimeter Neuschnee sollen es im Flachland laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes am Samstag werden. Auf der Schwäbischen Alb und der Ostalb sollen es bis zu 15 Zentimeter werden. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze auf 400 Meter, das heißt im Flachland wird der Schnee in Regen übergehen. In den Bergen wird es aber wohl weiß bleiben.

Warnung vor Glätte

Vor allem am Samstagmorgen sollten Autofahrer vorsichtig fahren. Es kann zu Unfällen wegen Glätte kommen. Auf der A7 zwischen Gollhofen und Uffenheim-Langensteinach verunglückte ein Lkw-Fahrer. Auf der A96 sollten Gefahrguttransporte auf dem Abschnitt zwischen Sigmarszell und Kreuz Memmingen vorsichtshalber Parkplätze anfahren.

Aktuelle Infos zur Lage auf den Straßen hat das SWR3-Verkehrszentrum.

Besonders schlimm hat der Wintereinbruch offenbar Bayern getroffen. Auf einigen Autobahnen soll es streckenweise nur im Schritttempo voran gegangen sein, berichtet der Bayerische Rundfunk. In Oberbayern habe es allein am Samstagmorgen 25 Glätte-Unfälle gegeben. Querstehende Lkw und liegengebliebene Autos blockierten die Straßen. Vereinzelt stürzten Bäume um.

Verspätungen am Münchner Flughafen

Bahnreisende sollten am Wochenende ihre Verbindungen überprüfen. Durch den Wintereinbruch sind Verspätungen möglich. dpa/picture-alliance

Auch der Flughafen München kämpfte gegen den Neuschnee. Es gab Verspätungen bei Starts und Landungen, einzelne Flüge wurden annulliert. Fluggäste wurden gebeten, sich über das Internet zu informieren.

Im Bahnverkehr kam es am Samstagmorgen nur zur einzelnen Störungen. Die Bahn warnt bereits seit Tagen vor Verspätungen und Zugausfällen in Bayern wegen des Wintereinbruchs. Im Südwesten waren die meisten Züge an den großen Knotenbahnhöfen am Samstagvormittag pünktlich.

Endlich Neuschnee auf dem Feldberg

Wintersportler können sich freuen: Der Deutsche Wetterdienst geht von guten Bedingungen und guten Pisten aus. Auf dem Feldberg wird dringend Neuschnee gebraucht. Die letzten Wochen sorgten vor allem Schneekanonen dafür, dass Skiliftbetreiber ihre Pisten öffnen konnten.

Wintersportler freuen sich über den Neuschnee - auch auf dem Feldberg. dpa/picture-alliance

Im Flachland Tauwetter

Am Sonntag soll der Schneefall abnehmen. Nur noch oberhalb von 600 bis 800 Metern muss mit neuem Schnee gerechnet werden. In tieferen Lagen wird Tauwetter erwartet.