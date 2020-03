So stark wie in dieser Nacht sind die Preise für Rohöl seit Jahren nicht mehr gefallen. Das Stichwort hier ist – wie in diesen Zeiten so oft – das Coronavirus, das sich weltweit weiter verbreitet. Das Virus lähmt die Weltwirtschaft, was bedeutet, dass weniger produziert wird – und weniger Produktion heißt, es wird weniger Öl benötigt: Das Angebot ist zu groß, die Preise sinken.

Deshalb hatte die OPEC vorgeschlagen, die Erdölforderung um 1,5 Millionen Barrel pro Tag bis Jahresende zu kürzen. Das würde dafür sorgen, dass der Preis für Benzin und Heizöl wieder etwas steigt.

OPEC konnte sich nicht mit Russland einigen

Dass das aber zumindest vorerst nicht passieren wird, liegt daran, dass sich die OPEC mit Nichtmitgliedern wie Russland bei einem Treffen am Freitag nicht auf ein Förderlimit einigen konnte. Das Problem: Eine Einigung kann nur einstimmig erzielt werden. Das teilte der russische Energieminister Alexander Nowak nach den Verhandlungen in Wien mit. Es sei zu früh, um die Auswirkungen des Coronavirus auf den weltweiten Energiebedarf zu beurteilen, hieß es von russischer Seite bei dem Treffen.

Fachleute erwarten jetzt einen Preiskrieg zwischen den Ölförderländern Saudi-Arabien und Russland. Das saudische Königshaus will sein Öl ab April mit deutlichen Rabatten an Kunden in Europa, Asien und den USA verkaufen. Damit will Saudi-Arabien anderen Ländern am Ölmarkt Kunden streitig machen und Marktanteile gewinnen.

Börsen von Ölpreis stark getroffen

Der Ölmarkt gerät jetzt also von zwei Seiten in Bedrängnis: Zum einen, weil die Nachfrage geringer ist. Zum anderen, weil wahrscheinlich Ölmassen aus Saudi-Arabien den Markt fluten dürften.

An der Tankstelle und beim Heizöl ist der Preissturz von Sonntagnacht noch nicht angekommen – die Preise hinken aber hier oft etwas hinterher. Anders sieht es auf dem Finanzmarkt aus – an den Börsen war der eingebrochene Ölpreis deutlich zu spüren.