Schuld an der misslichen Lage der rund tausend Fluggäste war ein technischer Defekt der rund 80 Kilometer langen Gepäckförderanlage. Dieses sei für knapp acht Stunden ausgefallen – hieß es von einem Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Montag. Am Abend habe dann wieder alles funktioniert.

Ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien

Ergebnis: alleine am Samstag mehr als 30.000 gestrandete Koffer – und das ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien in Hessen. Betroffen von der Panne war laut Fraport vor allem der Abflugbereich. Viele Kunden zeigten sich daraufhin empört auf den sozialen Netzwerken.

Am Frankfurter Flughafen stapelten sich währenddessen die Koffer.

Gepäck soll nachgesendet werden

„Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Gepäckstücke nachzusenden“, sagte der Sprecher weiter. Am Montagabend sollte der Großteil der Koffer bei ihren Besitzern sein. Mitarbeiter des Flughafens hätten zusätzliche Nachtschichten eingelegt, um den Kofferstau zu bewältigen. Wie genau es zu dem Ausfall kam, werde nun ermittelt.



Seit 1972 sei die Anlage in Betrieb und seitdem gemeinsam mit dem Flughafen kontinuierlich gewachsen. An Spitzentagen transportiere sie mittlerweile etwa 120.000 Gepäckstücke. Außerdem hieß es von Fraport, die Maschine sei in der Regel dabei sehr zuverlässig.