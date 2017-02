Freunde und Kollegen Yücels protestieren für dessen Freilassung. picture alliance / Andreas Arnold/dpa

Der deutsch-türkische Korrespondent Deniz Yücel der Zeitung Die Welt muss nun definitiv in der Türkei in Untersuchungshaft – das hat ein türkischer Haftrichter am Montagabend verkündet und damit entsetzte Reaktionen deutscher Politiker und Journalisten hervorgerufen. Der Grund für die Inhaftierung seien die „Aufwiegelung der Bevölkerung und die Verbreitung von Terrorpropaganda“, so Die Welt.

Yücels Anwälte wollen in einer Woche Einspruch gegen die Untersuchungshaft einlegen – und die könnte laut türkischem Recht bis zu fünf Jahre dauern.

Fall Yücel ist ein Einzelfall

Obwohl Yücel in der Türkei nicht der einzige Journalist ist, gegen den momentan ermittelt wird, handelt es sich bei seinem Fall um einen Einzelfall. Denn: Yücel ist der erste Auslandskorrespondent, der in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Der Journalist hat sowohl die deutsche, als auch die türkische Staatsbürgerschaft.

Döpfner bezeichnet Türkei als autokratisches System

Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Mathias Döpfner, spricht von einem „Mechanismus der Einschüchterung“ in autokratischen Systemen.

Seine Behandlung als Verbrecher ist ein Signal: so kann es jedem gehen, der sich solche Freiheiten nimmt.“ Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger

Mit Deniz Yücel sitzt nun ein deutscher Auslandskorrespondent in der Türkei in U-Haft: Es sei Zeit zu reagieren, findet Reporter ohne Grenzen Deutschland Posted by SWR Aktuell on Monday, February 27, 2017

„Untersuchungshaft für Yücel ist bitter und enttäuschend“

Der Fall sorgt in Deutschland für großes Aufsehen, sodass sich jetzt zahlreiche Journalisten und Politiker für den 43-Jährigen einsetzen. Bisher haben bereits mehr als 160 Bundestagsabgeordnete einen Appell für die schnelle Freilassung des Journalisten unterschrieben.

Am Montagabend nannte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Verhängung der Untersuchungshaft „bitter und enttäuschend“. Weiter sagte sie am Montag:

Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart, zumal Deniz Yücel sich der türkischen Justiz freiwillig gestellt und für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt hat.“ Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Die Bundesregierung erwarte, „dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles Yücel den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtigt", erklärte Merkel weiter. Die Bundesregierung werde sich weiter nachdrücklich für eine „faire und rechtsstaatliche Behandlung Yücels“ einsetzen und hoffen, dass „er bald seine Freiheit zurückerlangt“.

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung der Justiz. Der Fall werfe „ein grelles Schlaglicht auf die Unterschiede, die unsere beiden Länder offensichtlich bei der Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze und in der Bewertung der Presse- und Meinungsfreiheit haben.“

