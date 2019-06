Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) reicht es – zusammen mit dem italienischen Verkehrsminister Danilo Toninelli hat er einen Beschwerdebrief an die EU-Kommission angekündigt. Dabei gehe es um die sogenannte Blockabfertigung von Lastwagen am deutsch-österreichischen Grenzübergang. Außerdem in der Kritik: das „Autobahnumgehungsverbot“ an mehreren Wochenenden.

Scheuer sagte der „Bild am Sonntag“, der freie Warenverehr in Europa sei „durch die Tirol-Blockade massiv behindert“ und verstoße gegen EU-Recht. Er habe die EU-Kommission gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen aufgefordert, sofort dagegen vorzugehen. Sie solle Maßnahmen ergreifen, um „diese systematische Blockade“ zu stoppen.

Nur 300 Lkw pro Stunde über den Brenner

Das Bundesland Tirol will die Brennerstrecke entlasten. Deshalb dürfen – oft an verkehrsreichen Tagen – nur 300 Lkw pro Stunde aus Bayern Richtung Innsbruck durchfahren. Durch diese Blockabfertigung soll die Bevölkerung vor Abgasen und Lärm geschützt werden. Allerdings stehen dadurch Lkw auf deutschen Straßen regelmäßig an der Grenze viele Kilometer im Stau.

Was ist das Tirol „Autobahnumgehungsverbot“?

Auch die zum Teil für einige Verkehrsteilnehmer gesperrten Landstraßen in Tirol sorgen seit einer Woche für Aufregung. Bis zum 14. September werden einige Landstraßen für Lkw, Pkw und Motorräder gesperrt, die das Land nur durchfahren wollen.

Dabei geht es vor allem um Fahrerinnen und Fahrer, die Mautgebühren sparen oder Grenzkontrollen umfahren möchten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen außerdem bei einem Stau auf der Autobahn bleiben und keine Ausweichrouten durch Dörfer nutzen. Die Maßnahme gelte laut einem Sprecher des Bundeslandes nicht nur für ausländische Fahrzeuge, sondern auch für den innerösterreichischen Durchgangsverkehr.