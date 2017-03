picture-alliance / dpa

Hat CIA WhatsApp und Samsung-TVs gehackt?

Der Vorwurf: Laut Wikileaks kann die CIA mit Malware, Viren und Trojanern iPhones, Android-Geräte oder auch Windows-Rechner ausspionieren. Der Geheimdienst greift demnach auf Mikrofone und Kameras zu, die ja schon länger zur Standardausrüstung von Smartphones, Laptops und Tablets gehören. Und auch viele neue TV-Geräte sind eher Computer als klassische Fernsehgeräte.

Der Geheimdienst kann laut Wikileaks die Verschlüsselung von Messenger-Diensten wie WhatsApp, Signal oder Telegram umgehen, indem er Smartphones hackt und auf Nachrichten oder Audiobotschaften zugreift, bevor die Verschlüsselung wirkt.

Über eine spezielle Software sollen Samsung-Fernsehgeräte des Modells F-8000 mit eingebauter Kamera und Mikrofon in eine Wanze verwandelt worden sein. Das Gerät wirke wie ausgeschaltet, stattdessen nehme der Fernseher Gespräche auf und sende diese an einen CIA-Server.

Wikileaks schreibt, dass Frankfurt ein Ausgangspunkt der Überwachungen sei. Die Hacker steuerten vom Generalkonsulat dort ihre Angriffe in Europa und auf den Nahen Osten und Afrika.

Wohl keine Massen-Überwachung

Experten vermuten, dass die CIA damit keine Massen-Überwachung betreibt. „Es ist nicht überraschend und auch beruhigend, dass diese Werkzeuge eher auf die Geräte von speziellen Personen ausgerichtet sind“, sagt zum Beispiel Matt Blaze von der Universität Pennsylvania. Die CIA selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen von Wikileaks und auch der Sprecher von US-Präsident Trump wollte die Berichte nicht kommentieren.

Was kann ich als Nutzer tun?

Nutzer von Smartphones, Smart-TVs oder intelligenten Lautsprechern wie Amazon Echo können wohl nicht viel gegen solche Überwachungsversuche unternehmen. „Alles, das mit Stimmenfunktion arbeitet oder eine Funktion zur Stimmenaufnahme sowie einen Zugang zum Internet hat, kann angegriffen werden“, sagt Robert M. Lee, ein früherer US-Offizier für Operationen im Bereich Cyberkrieg.

Wir müssen uns also wahrscheinlich bewusster machen, was für Geräte wir da verwenden und welche Informationen sie über uns speichern. Amazons Lautsprecher Echo zum Beispiel wird jetzt in den USA zum „Zeugen“ in einer Mordermittlung (mehr dazu hier in unserem ausführlichen Artikel). Die Ermittler erhoffen sich, über Stimmaufnahmen mehr über die Umstände zu erfahren, unter denen im Bundesstaat Arkansas ein Mann ums Leben gekommen ist.