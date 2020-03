Lange wurde über die Impfpflicht gegen Masern gestritten, im November hat der Bundestag dann das neue Masernschutzgesetz beschlossen. Das Ziel: Kein Mensch in Deutschland solle mehr an Masern erkranken müssen. Für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war das ein nötiger Schritt, denn Aufklärung und Information allein hätten in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht.

Was ist das Masernschutzgesetz?

Das Masernschutzgesetz des Bundes sieht vor, dass Kinder und Erwachsene in Gemeinschaftseinrichtungen eine Masernimpfung vorweisen müssen. Das Gesetz soll laut Bundesgesundheitsministerium dazu beitragen, eine höhere Impfquote zu erreichen. Idealerweise liegt diese Quote laut Experten bei 95 Prozent. Dann greife der „Herdenschutz“. Das heißt, es sind so viele Menschen geimpft, dass auch Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, vor den Masern geschützt sind – einfach, weil niemand um sie herum Masern hat. Manche chronisch Kranke dürfen zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden.

Laut Weltgesundheitsorganisation liegt die Impfquote bei Masern in Deutschland derzeit bei 92 Prozent.

Wer muss die Impfung nachweisen?

Neben Schülern und Kindergartenkindern müssen auch Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Auch Asylbewerber und Geflüchtete sowie Beschäftigte in den Einrichtungen müssen den Nachweis erbringen.

Ausgenommen sind Kinder unter einem Jahr. Es gibt aber eine Übergangsfrist für diejenigen, die bereits jetzt in den jeweiligen Einrichtungen angemeldet sind oder dort arbeiten. Sie müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 nachreichen.

Was passiert, wenn Schul- und Kita-Kinder nicht nachweislich geimpft werden?

Ungeimpfte Kita-Kinder können vom Besuch der Einrichtungen ausgeschlossen werden. Bei Schulkindern ist das etwas schwieriger, immerhin gilt die Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, für die bis zum Ende der Übergangsfrist Ende Juli 2021 kein Impfnachweis vorliegt, müssen aber von den Schulen gemeldet werden.

Das Bundesgesundheitsministerium informiert auf seiner Website noch detaillierter über die neue Impfpflicht.

Wenn Eltern sich dann weigern, ihre Kinder impfen zu lassen, kann das Gesundheitsamt beispielsweise zu einem Beratungsgespräch einladen. Im äußersten Fall kann ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Bei Kindern richtet sich dieses Bußgeld gegen die Eltern oder Erziehungsberechtigten. Die Geldbuße kann laut Bundesgesundheitsministerium auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen.

Zwangsimpfungen soll es aber nicht geben, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Wie sollen die Impfung nachgewiesen werden?

Laut Bundesgesundheitsministerium genügt für den Nachweis der Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder – für diejenigen, die schon einmal die Masern hatten – ein ärztliches Attest. Möglich ist auch ein ärztliches Attest, das entweder belegt, dass das Kind die Masern schon hatte und damit immun ist. Oder dass eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht ratsam ist.

Gibt es Kritik an der Impfpflicht?

Ja, jede Menge. Mehrere Familien mit Kleinkindern sind gegen diesen staatlichen Zwang und wollen Eilanträge und Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. Die Familien sehen gleich mehrere Rechte verletzt – zum Beispiel das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Kinder und das Erziehungsrecht der Eltern. Wann das Bundesverfassungsgericht über die Eilanträge und die Verfassungsbeschwerden entscheidet, ist noch nicht absehbar.

Auch Gewerkschaften kritisieren die Pflicht und vor allem, dass Kitas, Schulen und andere Gemeinschaftseinrichtungen die Impfungen überprüfen müssen. Sie befürchten hohen bürokratischen Aufwand in Einrichtungen, die oft eh bereits überlastet sind.