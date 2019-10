Wer seine Handynummer mit zum neuen Mobilfunkanbieter nehmen will, muss dafür oft Gebühren im zweistelligen Bereich zahlen: Für die so genannte Portierung werden häufig rund 30 Euro in Rechnung gestellt. Das soll in Zukunft weniger werden – hat die Bundesnetzagentur am Montag angekündigt.

In anderen EU-Ländern sind die Portierungskosten geringer

Im konkreten Fall hat die Bundnetzagentur jetzt überprüft, wie viel Geld Vodafon für die Portierung der Rufnummer von anderen Anbietern verlangt. Im europäischen Vergleich eindeutig zu viel, lautet das Urteil der Bonner Behörde. Die hat entschieden, Vodafon darf anderen Mobilfunkanbietern künftig nicht mehr als 3,58 Euro netto in Rechnung stellen, wenn ein Kunde mit seiner Rufnummer zu Konkurrenz wechseln will. Heißt: Auch die Kosten, die von denen an die Kunden weitergegeben werden, würden drastisch gesenkt.

Ein Fall mit Signalwirkung

Auch wenn es sich erstmal nur um eine Entscheidung gegenüber Vodafon handelt, spricht man bei der Bundesnetzagentur von einem Fall mit Signalwirkung. Auch andere Mobilfunkanbieter müssen sich jetzt an dieser Preisobergrenze orientieren. In einem nächsten Schritt wollen die Marktwächter in nächster Zeit auch die Preise aller Anbieter überprüfen, die sie von den Endkunden verlangen. Nach der jetzigen Entscheidung sei mit deutlichen Preissenkungen zu rechnen, heißt es von der Bundesnetzagentur.