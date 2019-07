Noch im 19. Jahrhundert gab es in Indien angeblich um die 90.000 Tiger – 2004 schienen sie vom Aussterben bedroht: Bis auf 1.400 Exemplare war ihre Zahl zurückgegangen. Jetzt haben sie sich wieder mehr als verdoppelt: 2.967 der Großkatzen haben Beobachter im vergangenen Jahr gezählt.

„Historischer Erfolg“

Der Tweet zeigt ihre Entwicklung:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Indiens gerade wiedergewählter Ministerpräsident Narendra Modi von der hindu-nationalistischen BJP spricht von einem „historischen Erfolg“. Das Tigerschutzprogramm der Regierung existiert indessen schon seit der Zeit von Indira Gandhi in den 70er Jahren – lange jedoch blieb es ohne Erfolg.

„Bei einer extrem bedrohten Art wie dem Tiger zählt jedes einzelne Tier“, sagte Kathrin Samson, Tiger-Expertin der Umweltstiftung WWF. Mit Indien beweise einer der bevölkerungsreichsten Staaten der Erde, dass Tigerschutz auch in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern möglich sei. Samson hofft jetzt auf eine Signalwirkung für andere „Tiger-Staaten“, in denen es weiterhin schlecht steht um die Großkatze. In vielen Ländern Südostasiens sei die Lage besorgniserregend.

Nur noch rund 1.000 asiatische Tiger außerhalb von Indien

Örtliche Tiger-„Spotter“ im Kanha National Park in Zentralindien. picture alliance / newscom

Der deutliche, wenn auch überschaubare Erfolg Indiens ist nur ein erster Lichtstrahl am Horizont. In vielen Ländern Südostasiens bleibt die Lage besorgniserregend.

Grund ist unter anderem die illegale Jagd nach den Tieren, deren Körperteile in China und Südostasien in der traditionellen Medizin genutzt werden. Derzeit gibt es nach WWF-Angaben noch höchstens 4.000 wildlebende Tiger in Asien. Damit leben in Indien fast drei Viertel aller asiatischen Tiger.

Viele Inder freuen sich heute wie verrückt - und posten Videos wie dieses hier (darin kommt übrigens ein Tigerbaby mit Schluckauf vor):