Grumpy Cat – die grimmig dreinschauende Katze. Jeder kennt sie! Das erste Bild von ihr tauchte vor mehr als fünf Jahren auf. Seitdem wurde sie durch Memes zu einem der größten tierischen Stars überhaupt. Jetzt ist Grumpy Cat tot.

Ein tierischer Internetstar

Ihre Erfolgsgeschichte begann am 22. September 2012 auf Reddit. Wenige Tage später tauchte dann das erste YouTube-Video von der Katze auf. Seitdem ließ Katzenmutter Tabatha Bundesen, die in den USA lebt, die Fans am Leben von Grumpy Cat teilhaben. Sie teilte immer wieder Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken.

Trauer um Grumpy Cat

Am Freitag veröffentlichte sie dann die traurige Nachricht: Grumpy Cat ist tot. Sie soll am Dienstagmorgen an den Folgen einer Harnwegsinfektion gestorben sein. Trotz der Pflege durch erstklassige Profis und ihre liebende Familie habe sich die Katze von den Komplikationen nicht mehr erholt, heißt es. Ihre Besitzerin schreibt in dem emotionalen Text, dass die Katze in ihren Armen eingeschlafen sei.

Grumpy Cat wurde sieben Jahre alt. Obwohl sie jeden Tag mürrisch dreinschaute, hat sie ihren Fans immer wieder ein Lächeln ins Gesichte gezeichnet. Und dafür sagen wir: Vielen Dank!