1.482 Kilometer fuhr Colin O'Brady auf seinen Langlaufskiern. Klirrende Kälte konnte den Abenteuerer nicht abhalten. Jetzt ist er der erste Mensch, der die Antarktis alleine und ohne Hilfsmittel durchquert hat. Das galt bisher als nicht möglich.

Unmögliche Mission geschafft

Anfang November startete der 33-Jährige. Seine Expedition nannte er „The Impossible First“ – also: Das unmögliche erste Mal. O'Brady wollte von der einen Küste des Kontinents Antarktika zur anderen gelangen. Mit dabei hatte er nur einen Schlitten, auf dem sein Zelt und sonstige Ausrüstung geschnallt waren und den er selbst hinter sich her zog.

Auf Instagram postete der Amerikaner regelmäßig Bilder und schrieb er über seine Erlebnisse. Nach 40 Tagen hatte der Amerikaner den Südpol erreicht, von da ging es aber direkt weiter. Die letzten 124 Kilometer legte O'Brady am Stück zurück. Den Entschluss dazu faste er am Weihnachtstag. „Als ich das Wasser für meinen Haferbrei kochte, ist mir eine scheinbar unmögliche Idee gekommen“, schrieb er auf Instagram. Und weiter: „Ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre, den ganzen Weg bis zum Ziel in einem Rutsch zurückzulegen. Als ich mir die Stiefel geschnürt habe, war aus dem unmöglichen Plan ein festes Ziel geworden.“

32 Stunden auf Skiern

Nach mehr als 32 Stunden am Stück erreichte O'Brady am Mittwoch sein Ziel am Ross-Schelfeis am Pazifischen Ozean. Noch vor Ort rief er seine Frau an und sagte ihr: „Ich habe es geschafft.“

Zwar überquerten schon andere Menschen den antarktischen Kontinent, aber sie hatten Hilfe dabei. Einige ließen sich ihre Vorräte auf der Strecke verteilt und mussten daher nicht alles mit sich tragen, andere nutzen Lenkdrachen, um Kräfte zu sparen. 2016 hatte zuletzt ein Mensch versucht die Antarktis alleine zu durchqueren. Der Brite Henry Worsley musste jedoch rund 50 Kilometer vor dem Ziel Hilfe rufen. Er starb wenig später in einer Klinik.

O'Brady wartet auf Konkurrenten

O'Brady will übrigens erst einmal in der Antarktis bleiben. Der Abenteurer will auf seinen Kollegen Louis Rudd warten. Die beiden waren gemeinsam gestartet, dann hatten sich ihre Wege aber getrennt. Der 49-Jährige lag rund einen oder zwei Tage zurück, als O'Brady das Ziel erreichte.