Einen Einsatz mit ungewöhnlicher Reichweite löste am Sonntagabend der Notruf einer Frau bei der saarländischen Polizei aus. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, handelte es sich bei der Anruferin um eine im Saarland lebende Syrerin. Sie meldete ein in Seenot geratenes Schiff – aber nicht auf der Saar, sondern im Mittelmeer, kurz vor der türkischen Küste.

Flüchtlingsboot geriet vor türkischer Küste in Seenot

Die Cousine der Frau war offenbar Passagierin auf einem Flüchtlingsboot, das sie von Bodrum in der Türkei zur griechischen Insel Kos bringen sollte. Die Frau und ihre Cousine standen miteinander in Kontakt, als das Schiff unterwegs in Schwierigkeiten geriet: Es herrschte starker Wellengang und der Motor des Bootes fiel aus.

Erfolgreiche Rettungskette über 2.000 Kilometer ausgelöst

Im Saarland wählte die Syrerin deshalb den Notruf und schilderte die Situation. Die Führungs- und Lagezentrale der Polizei Saarland gab den Notruf weiter: An das Bundespolizeipräsidium in Potsdam, an den Dauerdienst des Bundeskriminalamtes und an die Seenotleitung in Bremen. So gelangte die Information schließlich auch in die Türkei. Dort rückte die Küstenwache aus und konnte alle 17 Passagiere des Bootes wieder sicher an Land bringen.