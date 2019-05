Endlich mal ein Thema, wo eines dieser schlecht ausgeleuchteten, cyberbunten, krampfhaft das nicht Darstellbare darstellenden Hackerbilder passt: „The Persistence of Chaos“ („Die Beständigkeit des Chaos“) ist ein Kunstwerk, das die Massenvernichtungswaffen der globalen Cyberarmeen enthält. Sie wurden herbeigelockt, eingefangen und auf ewig in den Tiefen einer Laptop-Festplatte gebunden – solange sich keine Pandora findet, die diese Büchse des Bösen öffnet.

ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila, BlackEnergy

Der Internetkünstler Guo O Dong hat für sein Kunstwerk in Zusammenarbeit mit einer Cyberfirma die sechs gefährlichsten Viren der Welt ausgewählt. Sie haben laut dem Künstler Schäden in Höhe von insgesamt 95 Milliarden Dollar verursacht, umgerechnet etwa 85 Milliarden Euro.

Die Viren tragen so poetische Namen wie ILOVEYOU, BlackEnergy oder WannaCry, aber auch kulinarische, wie DarkTequila – der hauptsächlich südamerikanische Nutzer zum Ziel hatte. Die zahlenmäßig größten Schäden richteten MyDoom, ein wahrscheinlich russischer Virus, und SoBig an, beide fast 40 Milliarden US Dollar (37 Milliarden Euro). Nun sind sie alle auf einen Schlag zu haben – sozusagen als Sixpack.

Die Versteigerung dieses Laptops des Grauens lässt sich übrigens per Live-Stream beobachten. Das höchste Gebot liegt bereits bei umgerechnet über einer Million Euro.

Wer braucht sowas?

Guo O Dong will mit dem Kunstwerk die „extreme Online-Kultur“ kritisieren. Gegenüber The Verge sagte er:

„Wir haben diese Vorstellung, dass Dinge, die in Computern passieren, uns nicht wirklich betreffen, aber das ist absurd. Viren können wie Waffen eingesetzt werden und Stromnetze oder öffentliche Infrastruktur lahm legen.“

Ein Beispiel dafür ist das auch auf dem Notebook enthaltene Virus WannaCry. Dieser Kryptowurm infizierte unter anderem Systeme des National Health Service in Großbritannien und löschte zehntausende Arzttermine. Experten und nehmen an, dass der Virus aus Nordkorea stammt.

Ist das nicht gefährlich?

Bei so viel Zerstörungspotential in einem einzigen Gegenstand stellt man sich vielleicht die Frage, ob es nicht ratsam wäre, das Ding unter Verschluss zu halten. Ein Twitter-Nutzer kommentierte, dass er es „nicht erwarten könne, bis ein Kunstwerk „Ebola im Glas“ versteigert wird, mit der Warnung, den Deckel ja nicht abzuschrauben“.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Laut dem Künstler wird der Laptop ohne funktionierende Schnittstellen ausgeliefert, um die Verbreitung der Viren zu verhindern. Man kann damit also nicht einfach so ins Internet gehen oder einen USB-Stick anschließen. Potentielle Käufer müssen sich verpflichten, den Laptop als Kunstwerk oder aus wissenschaftlichen Gründen zu kaufen, und die Schadsoftware nicht zu verbreiten.

Am Montag Abend um 18 Uhr läuft die Versteigerung aus und das Bestiarium der Viren geht über den Tisch. Wer also bieten will, sollte sich ranhalten!