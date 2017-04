Die Spieler sprangen wie wild durcheinander, die Fans besangen ihren Helden Lukas Hradecky. Eintracht Frankfurt ist Dank seines Torhüters ins Endspiel um den DFB-Pokal eingezogen. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann einen Halbfinal-Krimi bei Borussia Mönchengladbach mit 7:6 im Elfmeterschießen und darf mehr denn je vom ersten Titel seit 1988 träumen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte ausgerechnet der frühere Gladbacher Branimir Hrgota.

Eintracht-Held Lukas Hradecky ist überglücklich

„Darüber müssen wir erst mal eine oder zwei Nächte schlafen. Unsere ganze Metropole wird auf den Beinen stehen und uns feiern“, sagte Trainer Kovac im ARD-Interview. Und ergänzte: „Ich bin wirklich stolz.“ Torwart-Held Hradecky sagte: „Solche Elfmeterschießen habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen. Ich bin überglücklich.“

Eintracht-Torwart Lukas Hradecky dpa/picture-alliance

Schon das dritte Elfmeterschießen für die Eintracht

Dabei sollten sich die Frankfurter eigentlich schon an Elfmeterschießen gewöhnt haben. Schon in den ersten Runden des DFB-Pokals in dieser Saison gegen Magdeburg und Ingolstadt kam es dazu.

Im Finale gegen Bayern oder Dortmund

Am 27. Mai steht für Frankfurt das siebte Pokalfinale der Vereinsgeschichte an. Es ist für die Eintracht das erste seit 2006. Gegner im Berliner Olympiastadion wird entweder Titelverteidiger Bayern München oder Borussia Dortmund sein. Das Halbfinale der beiden Clubs steht am Mittwochabend an.