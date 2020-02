Ein SEK-Beamter sichert an einem der Tatorte Spuren. picture alliance/Boris Roessler/dpa

In Hanau bei Frankfurt in Hessen sind in der Nacht auf Donnerstag elf Menschen gestorben. Ein Schütze hatte an zwei Tatorten in der Stadt insgesamt neun Menschen erschossen. Erst Stunden später fand die Polizei den Mann – er lag tot in seiner Wohnung. Dort entdeckten die Polizisten eine weitere Leiche. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Was genau hinter der Gewalttat steckt ist völlig offen. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass es noch weitere Täter gibt, heißt es auf Twitter. Mittlerweile sei auch ein Bekennerschreiben und ein Video aufgetaucht. Das Material müsse jetzt ausgewertet werden, heißt es aus Sicherheitskreisen.

Schon in der Nacht hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen zu den taten übernommen – wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es soll Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des mutmaßlichen Täters geben, berichten mehrere Medien.

Bekennervideo bei YouTube

Der mutmaßliche Schütze ist nach der Tat tot aufgefunden worden. picture alliance/Boris Rössler/dpa

Jetzt kommen auch immer mehr Details zum mutmaßlichen Täter heraus. Vor wenigen Tagen habe er ein Video bei YouTube veröffentlicht, heißt es aus Sicherheitskreisen. In dem Clip spricht der Mann in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“.

Der Inhalt des Videos ist wirr: Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“.

Eine mögliche Gewalttat in Deutschland spricht der spätere mutmaßliche Schütze aber nicht an, sein späteres Motiv bleibt erst einmal ungeklärt. Auch zum Geisteszustand des mutmaßlichen Schützen gibt es keine Angaben.

Erste Meldungen gegen 22:00 Uhr

Beide Tatorte in Hanau liegen nicht weit auseinander. picture alliance/---/Google/dpa

Um 22:00 Uhr am Mittwochabend meldeten Zeugen die ersten Schüsse am Hanauer Heumarkt. Etwa zwei Kilometer weiter, in Hanau-Kesselstadt fielen später weitere Schüsse. Auch von einer dritten Schießerei im Stadtteil Lamboy war die Rede – das hat sich aber nicht bestätigt.

Einer der Tatorte ist eine Shisha-Bar in der Innenstadt von Hanau, am Heumarkt. Hier sehen Zeugen nach den Schüssen ein dunkles Fahrzeug davonfahren. Stundenlang suchte die Polizei nach dem oder den Schützen.

Shisha-Bar und Kiosk werden zum Tatort

An einem der Tatorte in Hanau sind Schüsse auf ein Auto gefallen. picture alliance/Boris Rössler/dpa

Der zweite Tatort liegt etwa fünf Minuten mit dem Auto vom Heumarkt entfernt. Im Hanauer Stadtteil Kesselstadt fielen weitere Schüsse vor einem Kiosk. Der Sohn des Kioskbesitzers sagte der Deutschen Presseagentur: „Ich habe erstmal einen Schock bekommen.“ Die Opfer seien Leute, „die wir jahrelang kennen“. Es seien zwei Mitarbeiter und eine Person, die er schon von klein auf kenne.

Wer der Schütze ist, kann sich der 24 Jahre alte Mann nicht erklären: „Wir kennen sowas nicht, wir sind auch nicht mit Leuten zerstritten. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es war ein Schock für alle.“

Auch das Netz ist geschockt von der Gewalttat in Hessen. „Die Geschehnisse in #Hanau machen uns sehr betroffen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und allen am Einsatz beteiligten Kollegen“, twitterte zum Beispiel die Polizei Berlin.

Politiker tief betroffen

Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte: „Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden.“

Aber auch Politiker äußerten sich nach der Tat: Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagte der dpa: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist.“ Auf Twitter schrieb sie: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid.“

SPD-Politiker spricht von Rechtem Terror

Die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, sprach bei Twitter von rechtem Terror in Deutschland – und auch EU-Vizepräsidentin Katharina Barley äußerte sich per Kurznachricht: Es sei die Tat eines Rechtsradikalen gewesen, „Tobias R. hinterlässt einen entsprechenden Abschiedsbrief“.

Auch der SPD Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle hat sich beim Kurznachrichtendienst zu Wort gemeldet: „Sprechen wir es aus: Das ist Terror in Hanau“, schrieb der Politiker. Erst vor wenigen Wochen war sein Büro angegriffen worden. In einer Scheibe wurden mehrere Einschusslöcher gefunden, Diaby bekam eine Morddrohung.