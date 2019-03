Die von Frühlings-Enthusiasten in unbeobachteten Momenten bejubelte frühe Warmzeit 2019 wird allem Anschein nach bald ein abruptes Ende finden. Laut der 10-Tages-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes müssen wir uns spätestens ab Montag nochmal warm anziehen.

Tiefdruckgebiete bringen Wetterwechsel

Eine Reihe von Tiefdruckgebieten wird weiter Abkühlung bringen. Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter der bisherigen Woche fort und es wird vor allem im Norden schwere Sturmböen geben. In Baden-Württemberg wird es am Freitag ebenfalls teils stürmisch und in höheren Lagen setzt Schneefall ein.

Am Samstag frischt der Wind in Deutschland weiter auf, an exponierten Berggipfeln auf Orkanstärke. In der Nacht zum Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter, im Bergland soll es leichten Frost und stellenweise Glätte geben.

Ab Montagnacht wird es winterlich

Am Sonntag bleibt es weiter stürmisch, in der Nacht zum Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 400 Meter. In Baden-Württemberg wird es in der Nacht zum Montag verstärkt Niederschläge geben, die auch bis in mittlere Lagen als Schnee fallen, auch hier wird es stürmisch bleiben.

Auch in Rheinland-Pfalz soll es Gewitter geben, zunehmend mit Schnee und Graupel. Die Temperaturen sollen auf 0 Grad bzw. -3 Grad im Bergland fallen.

Am Montag dann soll es wiederholt teils kräftige Schnee-, Schneeregen oder Graupelschauer geben, besonders im Bereich der Alpen mit lang anhaltendem Niederschlag, aber auch vereinzelt im Tiefland.

Und so bleibt es dann auch erstmal

In der Nacht zum Dienstag sinken die Durchschnittstemperaturen auf unter 0, im süddeutschen Bergland auf -6 Grad. An den Folgetagen bleibt es stürmisch und regnerisch, die Tiefstwerte liegen um 0 Grad.

In Baden-Württemberg könnten die Tagestiefsttemperaturen ab Anfang der kommenden Woche sowie ab Samstag den 18. März noch einmal unter Null Grad fallen. Die Vorhersage für Rheinland-Pfalz zeigt eine ähnliche Tendenz.