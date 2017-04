Die meisten jungen Menschen in Europa vertrauen der Politik und politischen Institutionen nicht. Das ergibt die Jugendstudie „Generation What?“, für die fast eine Million Menschen zwischen 18 und 34 Jahren in 35 Ländern befragt wurden.

45 Prozent haben „überhaupt kein“ Vertrauen in Politiker, etwas weniger „eher keines“. In Deutschland sieht die Lage etwas anders aus: Hier traut nur etwa jeder Vierte Schulz, Merkel und Co. nicht. Im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern ist das der niedrigste Wert. Auffällig ist aber: Je niedriger die Bildung der Befragten, desto größer das Misstrauen. Offenbar fühlen sich bildungsferne Menschen mehr von Politikern im Stich gelassen als Menschen mit höherer Bildung.

Die EU hat Chancen bei den jungen Leuten

Doch bei aller Skepsis gegenüber Politikern, Regierungen und ihren Institutionen: Nicht einmal jeder Sechste der Befragten möchte, dass sein Heimatland die EU verlässt. Und dass, obwohl auch Europa in Sachen Vertrauen nicht gut abschneidet und die meisten sich besonders stark mit ihrer nahen Region und ihrem Heimatland identifizieren.

Aber nicht nur die Politik hat einen schweren Stand bei der jungen Generation - auch das Vertrauen in Medien und religiöse Institutionen ist gering. Von allen Institutionen kommen die religiösen am schlechtesten weg: 58 Prozent der jungen Europäer vertrauen ihnen gar nicht und weitere 28 Prozent eher nicht.

Mitmachen ist noch möglich:

Auch wenn die ersten Ergebnisse der Studie schon veröffentlicht wurden – Menschen zwischen 18 und 34 Jahren können unter www.generation-what.de noch bis Mitte April an der Befragung teilnehmen.

SWR Aktuell Die neue Nachrich­ten-App.

Runterladen + ausprobieren.



"Generation What?" wurde von der Europäischen Rundfunkunion EBU koordiniert und in Deutschland vom Bayerischen Rundfunk zusammen mit dem ZDF und dem SWR begleitet.