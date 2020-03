Italien ist das Land in Europa, das nach den offiziellen Zahlen am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt weiter – trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen. Bis Samstag waren nach Angaben der Behörden 5.883 Menschen mit dem Virus infiziert. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 233 Menschen daran gestorben.

Das Land greift deshalb zu drastischen Maßnahmen: Der Norden Italiens wird weitgehend abgeriegelt. Für rund 16 Millionen Bürger heißt das, dass ihre Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt wird. Ministerpräsident Giuseppe Conte spricht von einer „nationalen Notlage“.

Was bedeutet das?

Betroffene Regionen sind die wirtschaftsstarke und bevölkerungsreiche Lombardei mit der Millionenmetropole Mailand sowie 14 Provinzen in Norditalien: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso und Venedig. Die Ein- und Ausreise ist dort bis zum 3. April nur noch mit dringendem Anlass möglich – dazu zählen auch berufliche Gründe. Auch innerhalb dieser Sperrzonen herrsche „eine eingeschränkte Mobilität“, so der Ministerpräsident.

Die Gebiete werden aber nicht vollständig abgeriegelt. Der Flug- und Bahnverkehr wird nicht vollständig gestoppt. Allerdings kann die Polizei Menschen anhalten und sie fragen, warum sie die betroffene Region verlassen wollen. Durch das jetzt von Conte unterzeichnete Regierungsdekret kann die Polizei Personen an der Ein- und Ausreise hindern. Am Samstagabend stürmten mehrere hundert Menschen in Mailand die Züge, um noch nach Süditalien zu kommen.

Conte rief die Italiener auf, bereits bei Fieber mit einer geringen Körpertemperatur von 37,5 Grad zu Hause zu bleiben und telefonisch einen Arzt zu kontaktieren. In Italien sollen vorerst bis zum 15. März landesweit Schulen, Kindergärten und Universitäten geschlossen bleiben.

„All diese Maßnahmen erfordern persönliche Opfer“

Für ganz Italien verhängte die Regierung Einschränkungen: Kinos, Theater, Museen, Demonstrationen und viele andere Veranstaltungen bleiben geschlossen oder sind untersagt.

Conte sagte in der Nacht auf Sonntag:

Wir wollen die Gesundheit der Bürger garantieren. Wir sind uns bewusst, dass all diese Maßnahmen Unannehmlichkeiten bereiten und persönliche Opfer erfordern. Aber das ist jetzt der Moment der Selbstverantwortung. Wir müssen verstehen, dass wir uns alle an diese Maßnahmen halten müssen.

Es gibt zwei Ziele, so Conte: Die Ausweitung der Ansteckung einzudämmen und eine Überlastung der Krankenhauseinrichtung zu vermeiden.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen deutschlandweit 847 offizielle Covid-19-Fälle. Weltweit sind es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 105.427 bestätigte Fälle. 3.583 Menschen sind bisher daran gestorben. In Deutschland sind bisher keine Todesfälle durch das Coronavirus gemeldet.

Die Spitzen der Koalition wollen sich am Sonntagabend im Bundeskanzleramt treffen. Dabei geht es auch um mögliche unterstützende Maßnahmen für die durch das Virus finanzielle bedrohte Wirtschaft.