Am 26. Mai wird in Deutschland gewählt. Dabei werden die Machtverhältnisse im EU-Parlament bestimmt und somit die Zukunft der EU. Doch viele wissen noch nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen.

Ab jetzt kann der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung da vielleicht weiterhelfen. Er wird schon seit einigen Jahren zu jeder Wahl neu programmiert. Das Tool verspricht, eine Entscheidungshilfe zu sein. Der Wahl-O-Mat ermittelt nämlich, welche Partei die eigene Position am besten vertritt.

So funktioniert der Wahl-O-Mat:

Der Wahl-O-Mat enthält von allen 41 in Deutschland zur Europawahl zugelassenen Parteien die Standpunkte zu wichtigen Europafragen. Dafür wurden die Parteien vorab befragt und ihre Antworten von den Machern des Wahl-O-Mats ausgewertet. Der Wahl-O-Mat vergleicht die eigene Meinung mit den Thesen der Parteien, die bei der Europawahl antreten. dpa/picture-alliance

Daraus wurden 38 Fragen entwickelt wie zum Beispiel „Sollte es eine europäische Armee geben?“ oder „Die EU sollte eine gemeinsame Außenpolitik betreiben?“. Diesen Fragen kann man im Wahl-O-Mat entweder zustimmen, sie ablehnen oder als neutral einstufen – je nachdem, was einem wichtig ist.

Zum Abschluss der Befragung kann man auch noch angeben, welche Parteien einem persönlich wichtig sind. Aus den eigenen Antworten und den angegebenen Parteien erstellt der Wahl-O-Mat dann ein Ranking mit den Parteien, die mit der eigenen politischen Meinung am meisten übereinstimmen. Um mehr zu erfahren, kann man sich nach der Auswertung auch zu jeder Frage die Stellungnahme der einzelnen Parteien noch einmal anschauen und alles genau nachlesen.

Den Wahl-O-Mat kann man online nutzen oder als App für iOs und Android kostenlos herunterladen.

Entscheidungshilfen für die Europawahl

Natürlich gibt es auch Alternativen zum Wahl-O-Mat. Zum Beispiel den Wahlswiper, der an die Dating-App Tinder angelehnt ist. Auch er soll eine Orientierungshilfe für die Europawahl sein. Die Nutzer beantworten dabei 35 Fragen. Zum Antworten wird für Ja oder Nein dann entweder nach rechts oder links gewischt. Wer sich nicht festlegen will, kann Fragen auch überspringen oder sich ein Video zu dem Themenbereich ansehen. Am Ende zeigt der Wahlswiper dann an, zu wie viel Prozent man mit den Parteien übereinstimmt. Das Programm kann online oder als App genutzt werden und ist ebenfalls kostenlos.

Eine weitere Alternative ist das Quiz „Finde dein Match“. Er funktioniert ähnlich wie der Wahl-O-Mat und der Wahlswiper. Man muss Fragen beantworten, die Antworten werden dann mit den Programmen der Parteien verglichen. Aber hier geht es noch einen Schritt weiter: Die eigene Meinung wird auch mit den Thesen von Politikern aus allen EU-Mitgliedsländern verglichen. Hinter dem Online-Quiz steckt der Thinktank „VoteWatch Europe“.

Kritik an Wahlhilfe-Apps

Für alle digitalen Wahlhilfen gilt: Sie sind eben nur Hilfen, sie sollen dazu motivieren, sich mit der kommenden Wahl und der Politik auseinanderzusetzen. Aber es gibt durchaus Kritik an den Angeboten.

Der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim betonte im SWR, dass der Wahl-O-Mat für die wenigsten Bürger eine echte Entscheidungshilfe an der Wahlurne sei:

Die wenigsten Menschen gehen hin, machen den Test und sagen dann: Diese Partei liegt auf Platz 1 – die wähle ich jetzt!

Das liegt natürlich auch daran, dass die einzelnen Sätze, die man bei allen Wahlhilfe-Apps bewerten kann, nur kurze Auszüge aus einem Wahlprogramm sind. Sie werden weder genauer erläutert, noch ist überhaupt klar, ob die Partei diese Aussage denn wirklich umsetzen will und wie.

Kritiker bemerken bei den Sätzen auch, dass es sich nicht unbedingt um die interessanten Themengebiete für Wähler handelt, sondern um die Themen, die Parteien gesetzt und für wichtig erklärt haben. Nun kann der User jedenfalls nur wählen zwischen ja, nein, neutral – das ist natürlich auch eine vereinfachte Darstellungsmöglichkeit.

Es bleibt außerdem die Frage, inwiefern populistische Aussagen in der App erst einmal als positiv wahrgenommen und vom User bevorzugt mit ja beantwortet werden. Die These: Je mehr Aussagen also eine Partei trifft, bei der keiner widersprechen kann, desto häufiger wird sie als Empfehlung in der App ausgespielt. Ob das dann wirklich das Wahlverhalten beeinflusst und lenkt, wo ich mein Kreuzchen mache, ist allerdings nicht klar.

Die Wahlhilfen bleiben also im Kern eine Orientierung, im besten Falle eine Motivation für das Interesse an Politik: