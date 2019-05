Das Finale des Eurovision Song Contests (ESC) rückt immer näher. Am Samstag werden Musiker und Bands aus 26 Ländern singend darum kämpfen, die begehrte Trophäe und damit die weltweit größte Musikshow zu gewinnen. Beim zweiten Halbfinale am Donnerstagabend wurden die letzten Finalplätze aufgefüllt.

Die Final-Teilnehmer sind:

Die Gewinner aus dem zweiten Halbfinale:

Der Schweizer Kandidat Luca Hänni bei seinem Auftritt im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests. eurovision.tv - Andres Putting

Die Schweiz hat es ins Finale geschafft – Österreich dagegen schied am Abend aus. Zuletzt gelang den Schweizern der Einzug 2014, jetzt konnte Luca Hänni mit „She Got Me“ punkten. Die Halle in Tel Aviv rastete bereits aus, noch bevor Luca überhaupt mit seinem Song angefangen hatte.

Bei eingefleischten ESC-Fans werden da Erinnerung an die Siegerin aus dem letzten Jahr wach. Auch bei Netta aus Israel war die Stimmung bereits im Halbfinale am Überkochen.

In den Favoritenlisten der Wettbüros kletterte Luca nach seinem Auftritt am Donnerstag von Platz neun auf Platz vier.

Die Niederlande, Schweden und Russland, die ebenfalls zu den Favoriten zählen, gehören ebenfalls zu den Finalisten, die sich im zweite Halbfinale qualifiziert haben – genau wie Nordmazedonien, Aserbaidschan, Albanien, Dänemark, Norwegen und Malta. Dagegen schieden Armenien, Irland, Moldau, Lettland, Litauen, Kroatien und Rumänien aus.

Australien und der ESC

Imago

Weitere zehn Länder qualifizierten sich im ersten Halbfinale am Dienstag: Darunter ist auch Australien, das erst seit 2015 regulär beim ESC dabei ist – ein Kuriosum, weil der fünfte Kontinent kein aktives Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) ist, was eigentlich Voraussetzung für eine ESC-Teilnahme ist.

In Down Under ist die ESC-Fangemeinde jedoch so groß, dass es mittlerweile einen Vertrag zwischen der EBU und dem australischen Sender SBS gibt, der eine Teilnahme bis mindestens 2023 garantiert.

Das passierte im ersten Halbfinale

Islands ESC-Teilnehmer „Hatari“ Imago

Im ersten Halbfinale sicherten sich außerdem Griechenland, Weißrussland, Serbien, Zypern, Estland, Tschechien und Island einen Finalplatz. Auch der Zwergstaat San Marino schaffte überraschend den Finaleinzug, außerdem Slowenien.

Gesetzt sind außerdem die sogenannten Big Five – also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Einen sicheren Finalstartplatz hat auch immer der Vorjahressieger – in diesem Jahr also Israel.

Was sind die „Big Five“? Dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien direkt für das Finale qualifiziert sind, geht auf eine Initiative des norwegischen Fernsehens aus dem Jahr 1996 zurück. Damals qualifizierte sich Deutschland nicht für das Finale. Die norwegischen Sponsoren beschwerten sich anschließend, dass es dadurch zu wenig deutsche Zuschauer gab. Ein vergleichbarer Zuschauerrückgang wird auch bei einem Ausscheiden der anderen vier Länder befürchtet. Es geht also vor allem um die Zuschauermenge und nicht – wie oft behauptet – allein darum, dass diese Länder mehr Geld als andere an die Europäische Rundfunkunion (EBU) überweisen.

Madonna bekommt ihren ersten ESC-Auftritt

Madonna und Maluma bei einem Auftritt in Las Vegas. picture alliance/Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Seit Wochen freuen sich Fans, dass Madonna beim ESC-Finale am Samstag auftreten soll. Doch erst drei Tage vor der Show haben die Veranstalter ihren Auftritt offiziell bestätigt.

Grund war offenbar ein fehlender Vertrag mit der EBU. Die Verzögerung soll wohl daran liegen, dass der US-Megastar neben ihrem neuen Song „Future“ auch ihren Hit „Like A Prayer“ singen will. Doch nicht alle Rechteinhaber an dem Lied hätte dazu ihre Zustimmung gegeben.

Madonna selbst ist bereits seit Mittwoch in Tel Aviv – zusammen mit einem über 100 Personen starken Team. Für den Auftritt wird sie über eine Millionen Dollar Gage bekommen. Zahlen will das ein Israelischer Milliardär, der mit dem Auftritt Werbung für sein Land machen möchte.

„S!sters“ singen für Deutschland

Für Deutschland werden am Samstag „S!sters“ auf der Bühne stehen. eurovision.tv - Thomas Hanses

Für Deutschland tritt in diesem Jahr das Duo „S!sters“ an. Carlotta Truman und Laurita hatten im Februar den Vorentscheid in Köln für sich entschieden. Mit ihrem Song „Sister“ wollen sie für mehr Miteinander unter Frauen und ein Ende von Zickenkrieg und zu viel Drama werben.

Da Deutschland zu den „Big Five“ gehört, sind Carlotta und Laurita direkt für das Finale am Samstag qualifiziert. Sie treten damit in die Fußstapfen von Michael Schulte, der im vergangenen Jahr Platz vier holte.

Favoriten: Niederlande, Australien und Schweden

In den Wettbüros führte am Freitag der Niederländer Duncan Laurence mit seinem Song „Arcade“. Auf den weiteren Plätzen folgen Kate Miller-Heidke aus Australien und John Lundvik aus Schweden.

Mahmood probt seinen Auftritt in Tel Aviv. eurovision.tv - Andres Putting

Ein Songcheck auf eurovision.de kam zu einem anderen Ergebnis: Dort siegte der Italiener Mahmood mit „Soldi“, der Niederländer Duncan Laurence landete auf Platz zwei. Dritter wurde Luca Hänni aus der Schweiz mit „She Got Me“.

Ob es letztlich tatsächlich so kommt, wird sich erst am späten Samstagabend zeigen.

Nahostkonflikt vs. Eurovision Song Contest Erst vor einer Woche gab es zwischen Israel und militanten Palästinensern einen heftigen Gewaltausbruch. Aus dem Gazastreifen wurden mehr als 700 Raketen abgefeuert. Israel reagierte mit Luftangriffen. Mehrere Dutzend Menschen verloren ihr Leben. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe zwischen beiden Seiten. In Gaza haben Palästinenser aus Protest am Dienstag ein Konzert inmitten von Trümmern eines durch israelische Luftangriffe zerstörten Hauses veranstaltet. Zuvor gab es bereits Boykottaufrufe gegen die Ausrichtung des Eurovision Song Contests in Israel. Keine der 41 Delegationen sagte jedoch ihre Teilnahme ab.

Die Top 10 von SWR3-Moderator Constantin Zöller

SWR3-Moderator Constantin Zöller hat seine persönlichen Top-Platzierungen für den diesjährigen Eurovision Song Contest zusammengestellt. Einige Kandidaten müssen dabei aber ordentlich einstecken. Es fallen Vergleiche wie „Klingt wie Herbert Grönemeyer, der sich gerade an einem Stück Blutwurst verschluckt“ oder „Man denkt, man wäre in einem Bewerbungsgespräch in der Sparkassenfiliale Osnabrück“.

Constantin erklärt auch, warum der Schweizer Song genau richtig ist für einen Samstagabend nach drei Gläsern Bowle und was der niederländische Teilnehmer auf der Bühne machen muss, um zu gewinnen.

So könnt ihr mit jedem ESC-Profi mithalten

So könnt ihr mit jedem ESC-Profi mithalten

Ganz nebenbei erfährt man dabei aber auch alles Essentielle zum diesjährigen ESC.