Musiker und Bands aus 26 Ländern haben am Samstagabend in Tel Aviv singend darum gekämpft, die begehrte Trophäe und damit die weltweit größte Musikshow zu gewinnen. Platz 1 gingen an die Niederlande.

Das ist der Gewinnersong

Der 25-jährige Niederländer Duncan Laurence überzeugte das Publikum und die Jury mit dem Song Arcade – einer berührenden Ballade über die schmerzhaften Seiten der Liebe und ein gebrochenes Herz.

Auf Rang zwei schaffte es Italien. Russland landete auf dem dritten Platz.

Deutschland auf Platz 24

Deutschland landete mal wieder hinten. Das Duo S!sters wurde Drittletzter und setzte damit die deutsche Misserfolgsserie fort, die nur im vergangenen Jahr unterbrochen wurde, als Michael Schulte überraschend auf Platz vier kam.

Nur Weißrussland und Großbritannien holten beim 64. ESC noch weniger Punkte.

Madonna hatte ihren ersten ESC-Auftritt

Seit Wochen freuten sich Fans, dass Madonna beim ESC-Finale auftreten soll. Erst drei Tage vor der Show haben die Veranstalter ihren Auftritt offiziell bestätigt. Doch der Auftritt der Pop-Ikone in der Abstimmungspause klang dann ziemlich schief. Erst sang Madonna ihren 30 Jahre alten Hit Like a Prayer, danach präsentierte sie mit dem US-Rapper Quavo den nach Jamaika und Dancehall klingenden neuen Song Future. In den sozialen Netzwerken ergoss sich Spott und Häme, zahlreiche Nutzer fragten, ob das die echte Madonna sei.

Über eine Millionen Euro Gage soll Madonna mit dem Auftritt bekommen haben. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat das aber nicht gezahlt. Ein Israelischer Milliardär, der mit dem Auftritt Werbung für sein Land machen möchte, ist für die Kosten aufgekommen.

Deswegen war Australien beim ESC dabei

Die australische Opernsängerin Kate Miller-Heidke bei ihrem Auftritt im ESC-Finale. Imago

Seit 2015 ist Australien regulär beim ESC dabei ist – ein Kuriosum, weil der fünfte Kontinent kein aktives Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) ist, was eigentlich Voraussetzung für eine ESC-Teilnahme ist.

In Down Under ist die ESC-Fangemeinde jedoch so groß, dass es mittlerweile einen Vertrag zwischen der EBU und dem australischen Sender SBS gibt, der eine Teilnahme bis mindestens 2023 garantiert.