Bei dem Absturz eines Hubschraubers im kalifornischen Calabasas sind neun Menschen gestorben. picture alliance/Mark J. Terrill/AP/dpa

Der Bürgermeister von Los Angeles, Garcetti, twitterte am Sonntagabend die traurige Nachricht: Basketball-Superstar Kobe Bryant ist tot. Der ehemalige Profi der Los Angeles Lakers kam bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas bei Los Angeles ums Leben. Mit ihm starben acht weitere Menschen – unter ihnen Kobes erst 13 Jahre alter Tochter Gianna Maria-Onore.

Garcetti sprach Bryants Familie in seiner Botschaft sein Beileid aus. Innerhalb kürzester Zeit liefen die sozialen Medien über: Sportler, Prominente und Fans weltweit huldigten Bryant.

Kobe wird für immer im Herzen von Los Angeles weiterleben, und man wird sich durchalle Zeiten an ihn erinnern als einen unserer größten Helden. Eric Garcetti, Bürgermeister von Los Angeles

Unglück auf dem Weg zum Basketball

Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend, dass Bryant unter anderem mit seiner Tochter auf dem Weg zu einem Basketball-Turnier in Calabasas bei Los Angeles gewesen sei. Warum der Hubschrauber dann aber abstürzte, ist noch nicht klar.

Die Sikorsky S-76 war am Sonntagmorgen in Orange County, dem Wohnort von Bryant gestartet, dann aber über dem Gebiet von Calabasas abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Die Los Angeles Times schreibt, die städtische Polizei habe ihre Hubschrauber absichtlich am Boden gelassen, weil das neblige Wetter zum Fliegen zu gefährlich gewesen sei.

Foto-Strecke: Kobe Bryant ist tot

Los Angeles Lakers-Gigant Kobe Bryant und seine Tochter Gianna sind bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. picture alliance/Lenny Ignelzi/AP/dpa

Promis weltweit trauern um Kobe

Die Ex-US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton kondolierten Bryants Ehefrau Vanessa und ihren Kindern. Amtsinhaber Donald Trump schrieb: „Das sind schreckliche Nachrichten.“ Bryant sei „einer der wahrhaft größten Basketballer aller Zeiten gewesen, und doch hatte sein Leben gerade erst begonnen“. Der Tod von Gianna, einer seiner vier Töchter, mache die Tragödie noch niederschmetternder.

Einer der erfolgreichsten Basketball-Profis der Welt

Kobe Bryant, Spitzname „Black Mamba“, war einer der einflussreichsten Profis der Basketball-Geschichte. „Kobe bedeutet so viel für die Liga, für den Basketball weltweit“, schwärmte Dirk Nowitzki, als Bryant seine Karriere im April 2016 nach 20 Jahren in der NBA beendete. „Er war der Michael Jordan unserer Generation.“

Bryant wurde unter anderem 15-mal ins All-Star-Team der NBA gewählt, keinem anderen Spieler ist das so häufig gelungen. In einem Spiel 2006 erzielte Bryant 81 Punkte. Seine 33.643 Zähler in regulären Saisonspielen werden nur von Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James übertroffen.

Verabschiedung erreicht Kult-Status

Nach seinem letzten Spiel 2016 verabschiedete sich Bryant mit den Worten „Mamba Out“ und legte danach das Hallenmikro nieder. Selbst der damalige US-Präsident Obama imitierte diesen Moment.

Die San Antonio Spurs und NBA-Meister Toronto Raptors ehrten Bryant in ihrem Spiel am Sonntag, indem sie zu Spielbeginn 24 Sekunden innehielten. In seiner Zeit bei den Lakers war die 24 Bryants Rückennummer gewesen.

Basketball im Blut

Basketball war für Kobe Bryant schon als kleines Kind immer präsent. Sein Vater Joe war ebenfalls NBA-Spieler und zog mit seiner Familie zeitweise nach Italien, während Joe dort aktiv war.

Seine Eltern benannten ihn nach dem Kobe-Steak, das sie laut offizieller NBA-Biografie auf einer Speisekarte entdeckt hatten. 1996 kam Bryant in die NBA, ohne davor ein College besucht zu haben.

Schon früh in seiner Karriere war Basketball-Ikone Michael Jordan das große Vorbild von Kobe Bryant. Er wollte unbedingt so erfolgreich werden wie Jordan. Das gelang ihm auch erst einmal.

Beim Abschiedsspiel nochmal alles gegeben

Nach mehreren Titelgewinnen konnte Bryant gegen Ende seiner Laufbahn aber nicht mehr an seine Glanzzeiten anknüpfen und verpasste mit LA immer wieder die Playoffs. Bei seinem Abschied gelang ihm dann aber doch noch ein Coup: Mit 37 Jahren trumpfte er noch einmal richtig auf, holte 60 Punkte auf und ließ sich im goldenen Konfettiregen von Stars wie Lakers-Edelfan Jack Nicholson, Jay-Z und David Beckham feiern.

Fans trauern um ihren Superstar

Nicht nur Promis auf der ganzen Welt trauern um den Basketball-Star: Auch die Fans der Lakers und von Kobe Bryant verabschiedeten sich von dem 41-Jährigen. Unter anderem am Staples Center in Los Angeles versammelten sich hunderte Fans, legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Aber auch auf Twitter nahmen viele Fans Abschied von der Mamba.

