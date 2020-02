Peter Kremsner ist Infektiologe an der Uniklinik Tübingen. In der SWR3 Nachmittagsshow mit Marcus Barsch hat er Fragen der SWR3-Hörer beantwortet. Das ganze Gespräch kannst du hier nachhören:

Ist die Lage tatsächlich so schlimm – wie viel ist Panikmache?

„Panikmache ist vielleicht übertrieben – aber die Lage ist interessant. Wir haben eine neue Infektionskrankheit und es ist grundsätzlich so, dass alles was neu ist, auch bedrohlich wirkt. Vielleicht auch bedrohlicher, als es wirklich ist. Jetzt sind wir dabei einzuschätzen, wie die Lage nun tatsächlich ist. Für China können wir schon viel sagen – da wissen wir aber auch nicht, ob wir alle Informationen bekommen. In Europa ist es so, dass wir wahrscheinlich sehr viel wissen – aber da beginnt es erst. Insgesamt würde ich sagen, muss man keine Panikstimmung verbreiten. Es ist etwas, was von der Erkrankung her ähnlich wie die Grippe ist und vor der haben wir eigentlich auch keine Angst.“

Wie steckt man sich an?

„Man steckt sich hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion an, also ähnlich wie bei Schnupfenviren oder Grippeviren, wenn man angeniest wird oder jemanden die Hand schüttelt, der gerade in der Nase gebohrt hat.“

Reicht ein einfacher Kontakt, wie die Haltestange in der Bahn?

„Grundsätzlich ist das nicht auszuschließen, dass man sich so mit Viren ansteckt. Dafür muss aber ein gerade akut Infizierter seine Viren dort abgeladen haben. Und wenn man dort dann hingreift und sich danach unbewusst an Mund, Nase oder andere Körperöffnungen fasst, dann kann man das schon bekommen.“

Desinfektionsmittel oder Mundschutz – was brauche ich?

„Eigentlich nur fließendes Wasser. Es reicht, die Hände regelmäßig mit warmen Wasser und Seife zu waschen. Die billigen Masken nutzen nicht sehr viel.“

Sollten größere Menschenansammlungen gemieden werden?

„Wenn man sich sehr schützen will – und das gilt für Leute, die über 80 Jahre oder immungeschwächt sind – dann ist es so wie in der Grippesaison, dass empfohlen wird, sich nicht direkt ins Getümmel zu stürzen. Als normaler Mensch würde ich das aber nicht machen.“

Wie gefährlich ist das Coronavirus für gesunde Leute?

„Die Infektion mit dem neuen Virus ist bei einem normal gesunden unter-40-oder- 50-Jährigen sehr vergleichbar mit der Infektion eines Grippevirus.“

Bei welchen Vorerkrankungen ist das Risiko einer Ansteckung höher?

„Soweit wir das wissen, ist es ähnlich wie bei der Grippe: Wer zuckerkrank ist, wenn das Herz nicht mehr gut tut, man übergewichtig oder sehr alt ist, dann ist man viel mehr gefährdet, schwer zu erkranken – und kann auch daran sterben.“

Wenn ich noch jung bin – muss ich Angst haben, das Virus zu bekommen?

„Bekommen können es auch junge Menschen, man muss aber gar keine Angst davor haben.“

Ist eine Impfung gegen Lungenentzündung hilfreich?

„Eine Impfung gegen Pneumokokken oder die Grippe zu machen, ist auf jeden Fall gut. Beides kann dann in dem Sinne schützen, dass Co-Infektionen mit beiden Viren den Zustand noch verschlimmern würden.“

Gibt es eine erhöhte Gefahr für Schwangere?

„Das können wir noch nicht richtig sagen.“

Kann das Virus auch für Kinder und Babys tödlich enden?

„Es sieht aktuell so aus, dass es gerade für Kinder (bis Erwachsene im Alter von 30 bis 40) sehr mild ausgeht – und Kinder allgemein kaum betroffen sind.“

Welche Symptome treten auf?

„Die Symptome sind nicht unterscheidbar zu anderen Infektionskrankheiten, wie die Grippe. Man ist abgeschlagen, hat Kopfweh, man hat Gliederschmerzen. Wenn ein schwerer Verlauf eintritt, meistens nur bei älteren Menschen, dann kann auch noch eine Lungenentzündung dazu kommen, die tödlich sein kann.“

Neben den medizinischen Fragen gibt es aber auch noch rechtliche Fragen. Der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke beantwortet einige davon.

Was kann der Staat tun, wenn sich das Coronavirus weiter ausbreitet?

Unsere Rechtsordnung ist so gestrickt, dass selbst für die düstersten Szenarien Vorgehensweisen in Gesetzen geregelt sind. Da überlässt der Gesetzgeber nichts dem Zufall. Angenommen, es käme also wirklich zu einer Corona-Epidemie, ist deshalb genau geregelt, was zu tun ist.

Am ehesten dürfte hier das Infektionsschutzgesetz zur Anwendung kommen. Darin ist geregelt, welche Maßnahmen der Staat ergreifen darf, wenn die Ausbreitung ansteckender Krankheiten droht. Darunter fallen Krankheiten wie Cholera, Masern, Mumps, Pest oder Ebola, aber auch bisher unbekannte gefährliche Krankheiten, worunter das Coronavirus fallen dürfte. Im Falle solcher Infektionskrankheiten darf der Staat die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. So darf die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 IfSG etwa größere Menschenansammlungen verbieten oder Personen verpflichten, ihren Aufenthaltsort nicht zu verlassen.

Der größtmögliche Eingriff wäre die Versetzung einzelner Erkrankter in Quarantäne nach § 30 IfSG. Hier wird der Betroffene auf einer besonders gesicherten Station isoliert untergebracht.

Wer zahlt bei Quarantäne?

Wenn die Quarantäne offiziell vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, zahlt in der Regel der Arbeitgeber. Das funktioniert wie bei der normalen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Bei der Quarantäne kann sich allerdings der Arbeitgeber das Geld im Nachhinein wieder von den Behörden zurückerstatten lassen.

Können rechtlich auch Sperrbezirke eingerichtet werden? Und betrifft das dann auch Personen- und Fahrzeugverkehr?

Ja, zulässig ist auch die Einrichtung von Sperrbezirken. Dies würde sodann auch Beschränkungen des Personen- und Fahrzeugverkehrs mit sich bringen. Entsprechende Ermächtigungen enthalten beispielsweise die §§ 28 ff. IfSG und § 6 Abs. 1 Nr. 17 lit. a Tiergesundheitsgesetz. § 17 Abs. 1 und 2 IfSG ermächtigen die zuständige Behörde, die zur Bekämpfung meldepflichtiger Krankheitserreger und Krankheiten erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Entsprechende Ge- und Verbote können die Landesregierungen nach Abs. 4 auch durch Rechtsverordnung erlassen.

Zum Recht der Gefahrenabwehr gehören dann auch Ausgangssperren, die im Regelungsgehalt zwischen Hausarrest und Platzverweis stehen. Ausgangssperren, also das Verbot, öffentliches Gelände wie Straßen oder Plätze zu betreten, sind nicht auf kriegsrechtliche Zustände beschränkt, die das Grundgesetz im Normalfall nicht kennt, sondern sie können zum Beispiel auch bei Seuchengefahr durchaus als Mittel der Gefahrenabwehr oder als Notstandsmaßnahme im Sinne des Art. 91 GG in Betracht kommen.

Muss/kann ich meinen Urlaub stornieren?

Wenn Airlines die Flüge von sich aus streichen, erhalten Betroffene ihr Geld zurück. Wer allerdings aus Angst vor Ansteckung seinen Flug stornieren möchte, der muss die Kosten selbst tragen. Ein Anspruch besteht nur, wenn es eine offizielle Reisewarnung für das entsprechende Reiseziel gibt. Ob von den Airlines dennoch derzeit eine kostenfreie Stornierung angeboten wird, muss im Einzelfall bei der jeweiligen Airline nachgefragt werden. Dies allerdings geschieht dann aus Kulanz.

Ähnliches gilt auch bei Pauschalreisen. Urlauber haben nur bei einer offiziellen Reisewarnung einen Anspruch auf kostenfreies Stornieren. Allerdings sagen derzeit vermehrt Reiseveranstalter von sich aus ab. Dann erhalten Urlauber ihre Kosten selbstverständlich zurück. Es lohnt sich bei seinem Reiseveranstalter nachzufragen.

Deutsche Bahn und Lufthansa reagieren auf Coronavirus

Zugtickets in Richtung der italienischen Sperrzonen können laut Bahn kostenlos storniert werden picture alliance/Lino Mirgeler

Auf Nachfrage des SWR hat die Deutsche Bahn bestätigt, dass man gebuchte Fahrten in Sperrgebiete in Norditalien kostenfrei stornieren kann. Betroffene müssen sich in diesem Fall nur mit dem Kundenservice in Verbindung setzen, da aktuell keine allgemeingültige Information zu betroffenen Bahnhöfen in Italien veröffentlicht wurde. Auch Tickets für die Nachtzüge der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) von Deutschland nach Italien können bis einschließlich Sonntag zurückgegeben werden.

Die Lufthansa bietet Umbuchungen bis einschließlich Montag für Reisende an, die Bologna, Mailand, Turin, Verona oder Venedig als Start- oder Zielflughafen gebucht haben. Auf Nachfrage des SWR bei Fernbusbetreibern wie Flixbus, sind Stornierungen dort aktuell noch nicht vorgesehen.

Muss ich zur Arbeit kommen, obwohl der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eingestellt wurde?

Das sogenannte „Wegerisiko“ trägt der Arbeitnehmer. Gemeint ist damit, dass es in dem Bereich des Arbeitnehmers liegt, pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen. Gibt es jedoch keine Möglichkeit zur Arbeit zu kommen, kann auch das Gehalt ausbleiben. Eine Abmahnung kommt dann allerdings auch nicht direkt: Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Unpünktlichkeit selbst zu verschulden ist. Anders ist dies nur, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen ausdrücklich eine andere Regelung vorsehen.

Mein Arbeitgeber schließt wegen des Coronavirus. Muss ich Zwangsurlaub nehmen?

In diesem Fall muss kein „Zwangsurlaub“ genommen werden, denn wenn der Arbeitgeber von sich aus den Betrieb schließt und Arbeitnehmer nicht zur Arbeit erscheinen können, befindet sich der Arbeitgeber in Annahmeverzug. Urlaub müssen Arbeitnehmer dafür nicht nehmen.

Deine Frage wurde nicht beantwortet? Dann schreib uns eine Nachricht.