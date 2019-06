Mark Zuckerberg sitzt in gewohnter Manier in seinem Büro in der Facebook-Zentrale und spricht direkt in die Kamera. Dieses Video war zuerst bei Instagram zu finden, jetzt zieht es immer größere Kreise im Internet. Soweit ist es aber nichts besonderes. Besonders ist eher, was Zuckerberg sagt.

Wer Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft

Seine kurze Ansprache lautet übersetzt wie folgt:

„Stellt euch das mal kurz vor: Ein Mann mit der vollen Kontrolle über die gestohlenen Daten von Milliarden Menschen, all ihren Geheimnissen, ihrem Leben, ihrer Zukunft. Das alles schulde ich Spectre. Spectre hat mir gezeigt, dass derjenige, der die Daten kontrolliert, auch die Zukunft kontrolliert.“

Alles ein Deepfake

Auch wenn Zuckerberg sonst nicht für seine überschwängliche Mimik bekannt ist: Beim genauen Hinschauen fällt auf, dass sein Gesicht ein wenig unnatürlich wirkt. Das liegt daran, dass das Video so gar nicht echt ist – sondern ein sogenannter Deepfake. Seine Aussagen sind damit also auch nicht echt.

Was ist Deepfake? Bei Deepfake-Videos wird das Gesicht einer Person auf eine andere Person übertragen. Man nennt das „Face Swapping“. Dabei kommt Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Eine Software tauscht nicht nur das Gesicht, sie passt auch den Gesichtsausdruck an. Möglich ist das mithilfe von maschinellem Lernen. Ein Algorithmus wird mit Videos von beispielsweise prominenten Personen gefüttert und trainiert, bis der deren Stimmen und Mimik quasi gelernt hat. Das eigentlich neue an Deepfake ist die qualitativ bessere Technologie, die für alle zugänglich ist. Das große Problem oder die große Möglichkeit: Per Deepfake-Videos lassen sich ganz leicht Fake News an ein Millionenpublikum verbreiten.

Auslöser des Videos ist der Fall um die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Facebook hatte sich geweigert, ein Video zu löschen, in dem sie betrunken schien. Dieser Effekt war allerdings im Nachhinein digital hinzugefügt worden, wirklich betrunken war sie im Original-Video nicht.

Ein Facebook-Sprecher hatte damals gesagt, dass der Social-Media-Gigant selbst bei Videos über Zuckerberg so entscheiden würde – und befindet sich nun in einer Zwickmühle, weil Instagram auch zu Facebook gehört.

TV-Sender CBS will Video löschen lassen

Trotzdem könnte das Zuckerberg-Video bald von Instagram runtergenommen werden: Der amerikanische TV-Sender CBS hat verlangt das Video zu löschen, weil darin unerlaubt die Logos des Senders zu sehen sind.