Stundenlang haben wir vor dem Fernseher gesessen und bei den Abenteuern von Pippi Langstrumpf und ihren Freunden Tommy und Annika mitgefiebert. Wir träumten von der Villa Kunterbunt, einem Goldschatz und dem Limonadenbaum. Wir machten uns über die etwas dämlichen Ganoven lustig und wären super gerne mit ins Taka-Tuka-Land gefahren.

Inger Nilsson, Maria Persson, Pär Sundberg und der Kleine Onkel. picture alliance / United Archiv

Doch was viele nicht wissen: Obwohl jeder die Figuren Pippi, Tommy und Annika kennt, haben die Schauspieler Inger Nilsson, Pär Sundberg und Maria Persson bei ihrer Arbeit kaum etwas verdient.

Geld für Kindheitshelden

Das wollen zwei Frauen jetzt aber ändern. Die beiden Niederländerinnen Heleen Bosma und Marjan Tulp haben deshalb eine Spendenaktion gestartet. „Von den weltweiten Einnahmen in Millionenhöhe ging nichts an die Helden unserer Kindheit“, erklären sie. Und weiter: „Wenn wir alle fünf Euro spenden (...), können wir den Darstellern nachträglich ein tolles, großes DANKE sagen.“

Bisher kamen schon mehr als 22.000 Euro zusammen (Stand: 15.02.2019). Viele die mitmachen, haben auf der Spendenseite auch eine kurze Nachricht hinterlassen. Die schreiben zum Beispiel, dass ihnen die Filme – die in diesem Jahr 50 Jahre alt werden – damals sehr gefallen haben. Oder einfach nur: „Super Pippi“. Einzelne Spender, die anonym bleiben wollen, haben 100 oder sogar 300 Euro gegeben.

Die beiden Frauen erklären, dass es sich bei der Aktion um einen Akt der Freundlichkeit handelt. Die Spendensammlung läuft noch bis Ende der Woche.

Was wurde aus Pippi, Tommy und Annika? Inger Nilsson dpa/picture-alliance

Auch wenn wir Pippi und Co. immer noch als Kinder in Erinnerung haben – das Leben der Schauspieler ging weiter. Bei den Dreharbeiten waren Inger Nilson, Pär Sundberg und Maria Persson neun beziehungsweise zehn Jahre alt. Heute sind sie um die 60 Jahre. Inger Nilsson arbeitet auch weiterhin als Schauspielerin. Sie spielt am Theater oder bekommt kleinere TV-Rollen. So richtig lösen konnte sie sich von ihrer Pippi-Rolle allerdings nie. Es wurden immer wieder Vergleiche zu ihrer bekanntesten Rolle gezogen. Vielleicht auch deshalb arbeitete sie in anderen Jobs – unter anderem als Sekretärin.

Pär Sundberg hat sich nach den Dreharbeiten komplett von der Schauspielerei gelöst. Er studierte und gründete seine eigene Firma. Mittlerweile lebt er in Spanien. In einem Interview sagte er: „Ich bin nicht so arm, dass ich das Geld brauche. Aber was für eine nette Geste, wirklich herzerwärmend, dass die Menschen in den Niederlanden das tun und anscheinend immer noch so viel von dem Film halten. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Maria Persson, die damals die Annika spielte, freut sich sehr über die Spenden. In dem Interview mit dem Algemeen Dagblad sagte sie: „Ich habe lange in der Krankenpflege gearbeitet, aber wegen einer Arthritis kann ich nicht mehr arbeiten.(...) Ich bekomme nur eine kleine Unterstützung von der Regierung. Ich möchte mich daher aus tiefstem Herzen bei allen bedanken, die an dieser Aktion teilnehmen!“