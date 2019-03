Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) forderte bei der Vorstellung des „City Airbus“ Optimismus. Er reagierte wenig begeistert auf erste Berichte, die einen künftigen Stau in der Luft befürchten: „Sind wir doch mal glücklich und froh, dass deutsche Ingenieure hier in Bayern, hier in Deutschland Produkte entwickeln, die Zukunft sind. Sind wir mal begeistert von der Zukunft und probieren wir es aus.“

In der Zukunft sollen die Flugtaxis zum Preis eines normalen Taxis verfügbar sein. Neben der Wirtschaftlichkeit gibt es aber vor allem juristische Hürden, die ein autonomes Fliegen in der Luft momentan unmöglich machen.

Scheuer will deshalb schnell die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Gesetze dürften nicht erst geschaffen werden, wenn die Ingenieure die Fluggeräte fertig entwickelt haben. Beides müsse zeitgleich passieren.

Bär will, dass Deutschland Weltmarktführer wird

Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) betonte, dass es neben Airbus noch weitere Hersteller von Lufttaxis in Deutschland gebe. Ziel sei es, „dass Deutschland in dieser Technologie Weltmarktführer wird“. Vor etwa einem Jahr hatte Bär für Aufregung gesorgt, weil sie in einem Interview über Flugtaxis sprach. Für ihre Aussage bekam sie damals im Netz viel Häme.

Flugtaxis sollen Ergänzung zu Bus und Bahn sein

In diesem Jahr werden die Mini-Flieger deswegen erstmal getestet. Vom Flughafen Manching-Ingolstadt geht es dann ins rund 20 Kilometer entfernte Siegenburg im Landkreis Kehlheim. In Zukunft sollen sie dann auf festen Routen eingesetzt werden – beispielsweise von Innenstädten zu Flughäfen. Sie seien aber kein Ersatz für Busse und Bahn, so Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU). Sie seien vielmehr als eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr zu sehen.