Am Max-Planck-Institut für Intelligente System in Tübingen werden Roboter programmiert, eigenständig zu lernen. Ziel ist zum Beispiel, sie in Katastrophengebieten einzusetzen. Roboter Athena könnte jemanden aus einem eingestürzten Haus retten. Roboter Apollo soll für den Alltag fit gemacht werden, Rasen mähen oder Menschen mit Handicap helfen.