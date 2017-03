Katy Perry ist bekannt dafür, dass sie sich lautstark für die Rechte Homosexueller einsetzt – das war aber nicht immer so: Als Pfarrerstochter habe sie in ihrer Jugend in „Jesus-Camps“ gegen Homosexualität gebetet, erzählte sie bei einer Gala der Bürgerrechtsgruppe „Human Rights Campaign“. Und Perry weiter: „Ich stehe hier als echter Beweis dafür, dass es nicht wichtig ist, wo du herkommst, sondern wo du hingehst“.