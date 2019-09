Es gibt kaum eine Entwicklung, die in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit in Industrie, Politik und Gesellschaft bekommen hat wie die Entwicklung in der Elektromobilität. Jetzt erreicht sie mit dem E-Stroller den Kleinkinderbereich und sorgt für Speed und volle Vernetzung für Unterwegs.

E-Antrieb gesteuert per App und Bluetooth

Angepriesen wird der künftige Hightech-Kinderwagen mit Elektroantrieb inclusive Assistenzsystem und Smartphone-Anbindung. Geht es bergauf schieben die Elektromotoren mit an, bergab bremsen sie automatisch. Die maximale Schiebe-Unterstützung soll sich am Smartphone per App einstellen lassen. Und sollten Eltern den E-Stroller mal loslassen, verhindert laut Bosch eine Motorbremse, dass der Kinderwagen inklusive Kind davon rollt.

Sensoren messen außerdem die Geschwindigkeit und beurteilen den Untergrund. Zur Ausstattung des E-Strollers gehört auch eine Lenkunterstützung für die Kurven. Erstmals soll das System 2020 bei einem schwedischen Kinderwagen-Hersteller zum Einsatz kommen.

Umweltbundesamt kritisiert E-Scooter

Hersteller von E-Scooter sind schon einen Schritt weiter: Seit diesem Sommer gehören die Elektro-Tretroller in vielen deutschen Innenstädten zum Alltag. Die einen sehen darin eine Alternative zum Auto und einen Beitrag zu umweltfreundlicher Mobilität. Andere haben da ihre Zweifel – auch das Umweltbundesamt. Denn die zurückgelegten Strecken seien meist sehr kurz.

Eine Umfrage in Paris habe ergeben, dass 85 Prozent der Nutzer ohne Roller zu Fuß gegangen wären, öffentlichen Nahverkehr oder das Rad genutzt hätten. In Außenbezirken dagegen seien E-Tretroller sinnvoll, um zu lange Strecke zu Bus oder Bahn schnell zu überbrücken. Dort würden sie aber kaum angeboten.