Im Fußballtraining von Unter-18-Jährigen soll es in England weniger Kopfballübungen geben. Der englische Fußballverband FA will wegen einer möglichen Gefährdung der Gesundheit die Anzahl der Kopfbälle bei den Jugendlichen reduzieren. Darüber berichtet die Zeitung The Times. Ein komplettes Kopfball-Verbot soll es aber nicht geben.

Höheres Risiko für Alzheimer und Demenz

Der Fußballverband und die Spielergewerkschaft FA haben im vergangenen Jahr eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken ist bei Fußballern mehr als drei Mal so hoch, als in der britischen Gesamtbevölkerung. Das Risiko für Alzheimer soll sogar mehr als vier Mal so hoch sein.

Bei Fußballprofis soll außerdem die Wahrscheinlichkeit, an einer degenerativen Hirnkrankheit zu sterben, 3,5 Mal höher sein als im Rest der Bevölkerung.

Zusammenhang wissenschaftlich nicht bewiesen

Einen wissenschaftlichen Beweis für einen Zusammenhang mit den Kopfbällen gibt es nicht. Trotzdem soll es die neuen Regeln geben.

„Es ist unabdingbar, dass wir im Fußball jetzt alles tun, um zu verstehen, was die Gründe für dieses erhöhte Risiko sind, und was wir tun können, um zukünftige Generationen von Fußballern davor zu schützen.“ – Charlotte Cowie, FA-Chefärztin

Neue Regeln werden vorbereitet

Laut dem Bericht der Times hält der Verband die Maßnahmen für notwendig und bereitet zur Zeit neue Regeln vor.

Auch in Deutschland ist die Gefahr von Hirnverletzungen bei Fußballern ein Thema. Um mögliche Hirnschäden früher zu erkennen, müssen sich alle Profis der 36 Erst- und Zweitligaklubs seit 2019 jährlich einem Gehirntest unterziehen.