Im Kampf gegen die Ausbreitung der Coronaviren gibt es immer mehr kreative Ideen und Forschungsprojekte. Weil in Kliniken die sogenannten Faceshields ausgehen – das sind Gesichtsmasken mit Plexiglas – werden sie jetzt auch mit 3D-Druckern hergestellt. Hilfe kommt von Universitäten, Firmen und auch von Privatpersonen.

Lehrer aus Baden-Baden drucken Schutzmasken im Wohnzimmer

In Baden-Württemberg helfen zum Beispiel zwei Lehrer der Louis-Lepoix-Schule in Baden-Baden, die Masken zu drucken. Wie die Badischen Neuesten Nachrichten berichten, sitzen gerade je ein Mathe- und ein Physiklehrer zu Hause in ihren Wohnzimmern und lassen 20 Stunden am Tag ihre Drucker laufen. Eine Vorlage für die Schutzmasken haben sie demnach aus dem Internet.

Zwei Stunden und 18 Minuten soll es dauern, bis so eine Maske fertiggedruckt ist. Die Faceshields wurden laut BNN an das Ortenau Klinikum geliefert, das Klinikum Mittelbaden in Balg habe auch schon Bedarf angemeldet.

Folien aus Overhead-Projektoren werden verarbeitet

An der Universität Duisburg-Essen laufen offenbar auch gerade Vorbereitungen, um solche Schutzmasken für die Uniklinik in Essen zu drucken. Die WAZ schreibt, dass am Lehrstuhl von Prof. Gerd Witt Bauteile aus Kunststoff für den Gesichtsschutz passgenau im 3D-Drucker hergestellt werden sollen.

Das Spezielle: Das Schild für die Maske schneiden die Forscher offenbar aus Folien von Overhead-Projektoren zu. Diese würden gerade überall an der Uni eingesammelt.

So funktioniert 3D-Druck Beim 3D-Druck wird meist Metall- oder Kunststoffpulver Schicht für Schicht aufgetragen und per Laser- oder Elektrodenstrahl miteinander verschmolzen. Die einzelnen Schichten sind teilweise nur so dünn wie ein menschliches Haar. Auch organische Materialien oder Lebensmittel wie Schokolade oder Fruchtgummi und sogar Beton sind als Ausgangsmaterial geeignet.

Auch die Uni-Klinik Freiburg stellt in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin inzwischen Schutzvisiere mittels 3D-Drucker her. Mit einer gelochten und daran befestigten Overhead-Folie zum Einmalgebrauch entsteht ein Schutzvisier, das in bestimmten Situationen sogar besser schützen soll als eine konventionelle Schutzbrille.

3D-Drucker von Daimler und Bosch bald im Einsatz

Autohersteller und andere Unternehmen haben ebenfalls ihre Hilfe angeboten. Der Daimler-Konzern und Automobilzulieferer Bosch wollen ihre 3D-Drucker für die Herstellung von Medizinprodukten zur Verfügung stellen.

„Unsere 3D-Drucker stehen auf jeden Fall zur Verfügung“, sagte Daimler-Vorstand Jörg Burzer. Sie könnten für die Herstellung medizinischer Bauteile sowohl aus Kunststoff wie aus Metall genutzt werden. Normalerweise werden die Geräte im Pkw-Bau vor allem für Prototypen verwendet.